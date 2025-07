Marco Aurelio Denegri fue un intelectual y autodidacta peruano, conocido por su labor como lingüista, conductor de televisión, crítico literario y sexólogo. Durante su programa 'La función de la palabra', MAD abordaba diversos temas relacionados con la filosofía, la literatura, la ciencia, los cuales trataba con gran habilidad y vasto conocimiento.

Precisamente, en uno de sus programas, el fallecido escritor habló sobre el concepto del amor desde una perspectiva pragmática, teniendo en cuenta todas sus implicaciones filosóficas y emocionales. En ese programa, mencionó al filósofo alemán Friedrich Nietzsche para explicar la cualidad fundamental para encontrar una pareja.

¿Cuál es la principal cualidad para encontrar la mejor pareja, según Marco Aurelio Denegri?

Según Marco Aurelio Denegri, encontrar a la mejor pareja no tiene que ver con la belleza física ni con una cuestión de casualidad, sino con algo más profundo. "Nietzsche decía: 'Si piensas en casarte, busca a alguien que sepa conversar. No te fijes tanto en la belleza. Eso está bien, pero no es tan importante, porque la mayor parte de la vida la vas a pasar conversando. Tener una persona que no sabe charlar o que habla estupideces es trágico'".

Para MAD, es primordial mantener la conversación para que el vínculo afectivo entre ambas personas se fortalezca. Este requisito, menciona, es fundamental y está por encima de cualquier otro.

Marco Aurelio Denegri consideraba al amor como una construcción consciente y profunda. Foto: Andina

El amor, según Marco Aurelio Denegri

Marco Aurelio Denegri consideraba el amor como una construcción profunda y consciente, más allá de ser un sentimiento pasajero o romántico. En uno de sus programas, definió el amor como "un sentimiento intenso del ser humano que, sabiéndose precario y consciente de su propia insuficiencia, busca y necesita el encuentro con otro ser humano".

A pesar de esta definición, Denegri reconoció que, en la práctica, las personas enamoradas tienden a idealizar a su ser amado, ignorando sus defectos y creyendo que la otra persona satisfará todas sus necesidades. Citando a Samacua, afirmó que "el amor no es ciego, es prestamista", ya que, cuando la relación avanza y la persona se distancia, comienzan a percibirse las imperfecciones de la pareja.