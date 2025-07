La aparición de influencers y contenido viral recomendando algunos lugares es cada vez más frecuente. Sin embargo, un caso registrado en la ciudad de México demostró que este tipo de situaciones tiene límites y no es aceptada por muchos. Una influencer intentó pagar su consumo en un restaurante con publicaciones en Instagram. En un inicio, la dueña del local pensó que se trata de una broma, pero al caer en cuenta de que todo era real, su reacción sorprendió en redes sociales.

La dueña temía ser 'funada' por rechazar el ofrecimiento

De acuerdo a la historia de la usuaria @lupitamadin en TikTok, una joven se le acercó y le dijo que pagaría su consumo con historias en Instagram. Le enfatizó que sería un tipo de ‘colaboración’ y que siempre utiliza esta dinámica en los locales que suele visitar. “Yo te pago con publicidad, siempre pago así en todas partes, no es una broma, yo te menciono en dos historias”, se escucha en el clip viral.

Tras ello, la dueña del recinto quedo impactada por lo que estaba escuchando y volvió a preguntar sobre lo que le ofrecía la influencer. De esta forma, la mujer optó por indicar que era una trabajadora y señalar que le consultaría a su jefe. “La verdad, no entendí muy bien lo que pasó. Como que me dio vergüenza, no sabía qué decirle a la muchacha y tampoco me atreví a decirle que yo era la dueña y que me podía pagar con publicidad. Por eso le dije que tenía que consultarlo con el dueño”, relató en TikTok.

Seguidamente, la autora del clip viral decidió poner las cosas claras y señaló que en el negocio no se aceptan ese tipo de pagos. Por ello, la influencer finalmente pagó.

“Se me hizo bien raro todo, o sea, yo pensé que era una broma, pero después de que dejé de grabar me dijo: ‘Yo acostumbro a pagar de esa manera’, y yo respondí: ‘Es que para eso tú me tienes que avisar antes’. Yo, la verdad, no quise ser grosera con ella, pero todo fue muy extraño. No quería que me 'fune'”, explicó.

El caso se viralizó en redes sociales tras el testimonio de la dueña. Cabe resaltar, que esta última prefirió mantener en reserva el nombre de la influencer y evitar comentarios negativos. Aun así, el video superó los 19 millones de vistas en la plataforma de TikTok. Algunos usuarios sugirieron que la dueña debió ser más directa, mientras que otros la defendieron, señalando que en estos tiempos, donde las redes sociales imperan, muchos todavía están aprendiendo a cómo lidiar con ellas.