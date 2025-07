AuronPlay queda fascinado con joven peruano que vive en un cerro y tiene su setup gamer: “Soy muy fan”

El streamer AuronPlay, uno de los creadores de contenido más famosos del mundo, causó sorpresa al referirse a un peruano. El youtuber quedó impresionado con la calidad de los equipos que cuenta el joven, pese a que vive en una vivienda precaria en Lima. “Prioridades”, enfatizó el español y el clip de su reacción no tardó en viralizarse a través de TikTok.

Streamer AuronPlay queda fascinado con joven peruano

Mediante una transmisión, AuronPlay señaló a sus seguidores que quedó fascinado con el contenido de un joven peruano a través de la plataforma de TikTok. El video muestra la vivienda de madera y calamina en la zona más alta de un cerro. Pero fue un detallo lo que impresionó al streamer: el muchacho tenía su propio setup gamer, es decir, dispositivos, muebles y accesorios para uso exclusivo de videojuegos. “Este chico es increíble, o sea, tiene un setup gaming, pero el suelo es tierra ¿sabes? Eso me parece increíble. El setup que tiene es increíble, amigos”, comentó el youtuber.

De acuerdo al propio AuronPlay, el hecho de que el joven haya priorizado su gusto por los videojuegos y cuente con el equipo necesario muestra que cada persona puede priorizar lo que desee y hallar en ello su motivación. “Tiene un buen ordenador. Tiene una buena gráfica. No hay suelo, el suelo es tierra. Pero está bien, ¿no? Marcar prioridades en la vida. Está bien. Me gusta. ¿Saben? Yo cuando vi esto realmente no podía creer que estaba pasando”, comentó.

Peruano agradeció a AuronPlay tras reacción

Al respecto, el protagonista del clip viral agradeció a AuronPlay por mostrarlo en sus transmisiones. “Vengo a agradecerte por mencionarme. Nunca imaginé que lo fueras a hacer. Me has hecho feliz”, fue el saludo del muchacho.

De esta forma, el streamer español hasta le respondió y se declaró su fan. “Oye, soy muy fan de tus videos de TikTok, la verdad. O sea, es una cosa increíble”, resaltó.