La creadora de contenido Karito Ruiz se pronunció sobre las acusaciones en contra de su excompañero Crhiss Vanger | Foto: composición LR/TikTok

La creadora de contenido Karito Ruiz se pronunció sobre las acusaciones en contra de su excompañero Crhiss Vanger | Foto: composición LR/TikTok

Crhistian Alonso Villanueva Aguilar, más conocido en redes sociales como Chriss Vanger, enfrenta una denuncia por presunta apropiación ilícita. El tiktoker peruano habría estafado a más de 30 personas a través de un negocio de inversiones, en el que pedía a cada una S/ 5.000 a cambio de un retorno del 10 % del dinero. Ante esta polémica, miles de usuarios recordaron a la creadora de contenido Karito Ruiz, quien terminó su amistad con el influencer en 2023.

Como se recuerda, ambos tiktokers compartieron una amistad cercana, pero su relación terminó en medio de una controversia que involucró acusaciones públicas y comentarios negativos hacia Karito Ruiz. Aunque los detalles específicos de la disputa no se han hecho públicos, la situación generó una gran atención mediática. Ahora, la influencer usó sus redes sociales para dar su opinión sobre la situación de su excompañero Chriss Vanger.

La indirecta de Karito Ruiz a Chriss Vanger

Luego de que Karito Ruiz fuera duramente criticada tras terminar su amistad con el creador de contenido, cientos de usuarios comenzaron a comentar las redes sociales de la peruana señalando que había sido “la villana de una historia mal contada”, dando a entender que la pelea quedó mal contada y que ella recibió todo el hate por ser señalada como una mala persona. Esto tras conocerse que el tiktoker Chriss Vanger habría estafado a más de 30 personas.

"Hermana, todo el mundo te debe una disculpa, pero ¿sabes qué? Yo siempre te creí", comentó un usuario, a lo que la influencer no dudó en responder y en lanzar una indirecta a su excompañero. "El tiempo siempre se encarga de acomodar las piezas en su lugar", señaló Karito Ruiz.

Otra seguidora comentó: "Mientras el mundo hace bulla, tú esperaste en silencio", a lo que Karito respondió: "Me quedo con esta frase".

¿Qué dijo Chriss Vanger sobre las acusaciones de estafa en su contra?

En un video difundido en redes sociales, Chriss Vanger negó las acusaciones en su contra sobre estafa y presunta apropiación ilícita de dinero. El creador de contenido explicó que se han generado rumores y falsas acusaciones en torno a su nombre, por lo que está llevando un proceso legal para solucionarlo.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

"Durante años he trabajado con esfuerzo y dedicación. Construyendo proyectos que dieron resultados y generaron oportunidades para muchas personas. Muchos de estos procesos me han llevado a situaciones legales que hoy enfrento junto con mis abogados. Quiero dejar muy en claro que nunca he tenido la intención de perjudicar a absolutamente a nadie", señaló.