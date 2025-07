Marielly Mendoza, una joven peruana, vivió un momento de angustia luego de cometer un error al pagar en una bodega de Lima usando la aplicación Yape. La compra que realizó era mínima, pero al digitar el monto, no se percató de que no colocó el punto decimal y terminó transfiriendo S/450. Aunque notó el error de inmediato, la dueña del establecimiento le explicó que no podía devolverle el dinero en ese momento porque ya superó su límite de transferencias diarias. El clip no tardó en viralizarse en TikTok, donde usuarios compartieron consejos y experiencias similares.

Peruana pagó por error cifra equivocada en Yape

La historia, compartida por la usuaria @mariellymc en TikTok, muestra la experiencia de la muchacha al transferir S/450 en vez de S/4,50 en una bodega. De esta forma, la comerciante le explicó que no podía devolverle y le pidió que regrese al día siguiente. “No me podía devolver. Hablé al servicio al cliente de Yape y no me pudieron ayudar”, contó en su video, que rápidamente generó reacciones.

En una segunda publicación, la joven relató que volvió a la tienda al día siguiente y, fiel a su palabra, la dueña accedió a devolverle el dinero. Marielly le explicó lo que había ocurrido con el punto decimal y agradeció el gesto honesto. “Yape no digita el punto automáticamente”, argumentó en su defensa. También confesó que la situación la tuvo intranquila toda la noche, al punto de no poder dormir. Para evitar que le vuelva a pasar, decidió pagar su nueva compra en efectivo.

Yape, una de las billeteras electrónicas más utilizadas en el país. Foto: difusión

Usuarios comparten experiencias similares a la joven peruana

El caso generó varias reacciones entre los usuarios de redes sociales, donde muchos compartieron experiencias similares con transferencias en Yape. Además, varios felicitaron a la comerciante por su honestidad y buena voluntad, destacando que gestos así deberían ser reconocidos.

“Pocas son las personas honestas y correctas hoy en día. Gracias a Dios que encontraste una de ellas y encima muy amable”, “Me pasó una vez, me yapearon por error S/700 y me entregaron S/20 por la devolución”, “Viva la gente honesta”, “La señora fue muy honrada”, “Configura tu Yape para marcar como S/100 mínimo y te da la opción de confirmar con numeración”, comentaron usuarios.