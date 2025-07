Mujer compra cartera con forma de sandía en Temu, pero lo que recibió la dejó en shock: "Estaba preciosa"

Una mujer se llevó una sorpresa tras realizar una compra en la popular plataforma Temu. Adquirió una cartera en forma de sandía que le pareció tan original y colorida que no dudó en pedirla. “Estaba preciosa”, comentó en el video de TikTok, con millones de vistas, que compartió en redes sociales y explicó su frustración.

Mujer se lleva sorpresa al pedir cartera en Temu

De acuerdo a la historia compartida por la usuaria @soytefythen enTikTok, la mujer pidió una cartera a través de Temu. Semanas después, al abrir el paquete, su entusiasmo se transformó en tristeza: no se trataba de una cartera funcional, sino de un acrílico plano con una imagen de sandía y una cadena colgante. Aunque el artículo lucía tal como en la foto, no tenía espacio para guardar absolutamente nada. "Quedé anonadada con lo que me llegó", dijo entre risas.

La mujer confesó que se dejó llevar por la apariencia del producto y no leyó la descripción, ni los comentarios. “No leí la descripción”, explicó a usuarios luego de que el clip generó varias reacciones.

Clip viral acumula 48 millones de vistas. Foto: @soytefythen/TikTok

Usuarios recomiendan revisar muy bien antes de comprar en Temu

El curioso incidente generó comentarios divididos entre los usuarios. Algunos la consolaron diciendo que a muchos les pasa, mientras otros aprovecharon para recordar la importancia de leer bien los detalles antes de comprar.

“Te llegó en PDF”, “Debes descomprimir el archivo”, “Y todavía le ponen la cadena para que se la cuelgue”, “Temu es para gente que lee descripciones”, “Lean bien”, resaltaron cibernautas.