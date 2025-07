Un hombre se llevó la sorpresa de la noche al abordar un bus interprovincial. Todo marchaba bien hasta que se le antojó ir al baño, pero un pequeño detalle desató su confusión y generó la risa de los usuarios en las redes sociales.

Mediante un video compartido en @naldolp4, mostró el momento en que un pasajero buscaba el bus del que había descendido para ir a los servicios higiénicos. No obstante, el hombre no sospechó que todos los buses eran de color anaranjado y lo único que los diferenciaba era el número de ruta.

Pasajero recorre todo el estacionamiento para ubicar su bus

El usuario se paseaba por todo el corredor en búsqueda del bus que lo llevaría a su destino, ya que no había anotado el número del carro. Como era de esperarse, el clip de la popular red social sacó más de una sonrisa a los usuarios y muchos se animaron a contar sus experiencias.

El hombre caminaba buscando el bus que lo llevaría a su destino. Foto: composición LR/ TikTok/ @naldolp4

“Yo regresé del baño y me subí al carro. Me senté y venía gente diferente, pero no pare bola. Luego subió alguien preguntando por un pasajero que faltaba en el otro bus y pensé ¿dónde se les fue ese sujeto? Y era yo mismo”, “En lo personal, me pasó algo similar, pero claro con la diferencia que yo era el chofer y era mi primer viaje como conductor en Teisa”, “A mí me pasó en la Loja. Por suerte, el controlador me reconoció y dijo ‘flaco sube o te quedas’”, escribieron los usuarios en la publicación.