Bus interprovincial utiliza un espejo doméstico como retrovisor y genera polémica en redes: “Solo en Perú”

En algunas oportunidades, los pasajeros de buses interprovinciales en Perú han reportado incidentes o deficientes servicios dentro de la unidad. Sin embargo, un video compartido en TikTok se ganó las miradas de miles de usuarios por el espejo retrovisor lateral que utilizaba una unidad que estaba estacionada en un garaje de una terminal.

Los buses que viajan a diversas provincias transportan a decenas de personas, por lo mismo, se espera que brinden sus servicios en óptimas condiciones para asegurar la vida de sus pasajeros.

En más de una ocasión, se han reportado accidentes por malas condiciones de los vehículos. Todo parece indicar que este sería un nuevo caso de deficiencias, ya que le habían acondicionado un pequeño espejo doméstico al enorme bus y para asegurar que no se moviera, le colocaron cinta de embalaje.

Aunque a simple vista podría verse como un tema curioso y hasta gracioso, lo que causó críticas fue que ese vehículo transporta a personas que muchas veces confían en la empresa para llegar a su destino seguro.

Para asegurar el espejo le colocaron cinta de embalaje, como muestra el clip de TikTok. Foto: composición LR/ TikTok / @jose.flores_c

Los usuarios en TikTok no tardaron en cuestionar el acondicionamiento del espejo retrovisor

Como era de esperarse, el video no tardó en volverse viral y los usuarios no tardaron en dejar sus mensajes en la caja de comentarios de TikTok.

“Lo importante es dar solución en ruta y llegar tranquilo a tu destino. Simplemente, los que no son conductores no lo entenderán”, “Los peruanos no llegan a la luna porque no quieren”, “La verdad no sé a quién se le ocurrió poner cámaras en los buses. Estos fallan demasiado. Mi respeto a los operadores qué llegan a su destino”, “A la Sutran le gusta esto”, “Solo en Perú”.