Joven se sube a camión de basura para ahorrarse pasaje del autobús: "Va a llegar perfumado"

Un video grabado en Perú está causando sensación en TikTok, ya que muestra el momento exacto en que un joven se sube a la parte trasera de un camión de basura para viajar gratis. Aunque es una acción arriesgada que pudo terminar en accidente, la escena no tardó en viralizarse en las redes sociales y generar todo tipo de comentarios.

El material audiovisual fue grabado por el usuario Carlos Adolfo (@carloscava21), quien decidió compartirlo en su cuenta de TikTok. Hasta el momento, el video supera los 2.8 millones de reproducciones. Asimismo, ha obtenido más de 69.100 'me gusta', 8.200 compartidas y una gran cantidad de reacciones por parte de los cibernautas.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron captadas en San Juan de Lurigancho, considerado como el distrito más poblado de Lima. Según cifras oficiales, se estima que, en la actualidad, este populoso distrito alberga a unos 1.282.635 habitantes, lo que equivale al 12.3% de la población total de la capital peruana.

Como podrás apreciar en las imágenes, el autor del video viajaba en una unidad de transporte, cuando de pronto nota una escena bastante particular en la vía paralela. En esa pista, circulaba a toda velocidad un camión de basura que hubiera pasado desapercibido, de no haber sido porque llevaba a un inesperado pasajero.

Se trata de un joven que aprovechó la distracción de los trabajadores de limpieza para subirse a la parte trasera del camión de basura y de esa forma poder viajar gratis por las calles del distrito. Lo curioso del incidente es que el muchacho llevaba una mochila y audífonos, por lo que se presume tenía urgencia de llegar a algún lugar.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok provocaron distintas reacciones en las redes sociales. Aunque hubo algunas personas que criticaron el accionar del joven, a la gran mayoría de usuarios les causó gracia la astucia del muchacho para poder viajar gratis, incluso dejaron ocurrentes comentarios que provocaron que el video se vuelva tendencia.

"Va a llegar perfumado", "No importa en que movilidad, lo importante es llegar", "En Perú nunca te aburres", "Solo me tapo la nariz y listo", "Donde otros ven problemas, el peruano ve oportunidades", "Cuando no tenga para pagar el pasaje habrán señales", "Escuchando musiquita para disimular el olor". Estos son algunos de los comentarios del video.