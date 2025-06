Peruano confronta a tiktoker Ángel Ramírez por grabar en su propiedad sin autorización: “Voy a denunciar”

La situación en la que se vio envuelta el tiktoker Ángel Ramírez está generando polémica en redes. Hace poco, el creador de contenido realizó una transmisión junto a quien sería su nueva pareja en la plataforma de Kick. Sin embargo, el momento de la polémica surgió cuando el chiclayano ingresó con la muchacha hacia el patio de una vivienda y fue confrontado por el dueño de la casa. El momento no tardó en viralizarse en la plataforma de TikTok.

Dueño de departamento confronta a tiktoker Ángel Ramírez

De acuerdo a la transmisión en Kick, Ángel Ramírez y la streamer colombiana Laura Zapata realizaban contenido juntos y se acercaron a un edificio. Los creadores de contenido ingresaron al patio y luego llegaron hasta la puerta de un departamento. Cuando estaba por retirarse, apareció en escena el dueño que no dudó en criticarlos por grabar su vivienda. “A mí no me hue*, han grabado mi casa. No pueden grabar mi casa. Voy a denunciar”, exclamó el vecino.

Al respecto, Ángel Ramírez y su equipo de producción trataron de justificarse señalando que no llegaron a ingresar al domicilio. Tras ello, la transmisión en Kick fue suspendida.

Ángel Ramírez pidió disculpas a dueño de departamento

Tras el polémico hecho, Ángel Ramírez retomó su transmisión en Kick y explicó lo que sucedió tras el incidente. El creador de contenido aseguró que le pidió disculpas al dueño de la vivienda y reconoció que estaba en falta. “No pasó nada, simplemente eran malos entendidos, dice que le han robado hace poco, está de miedo. Le pedimos disculpas y ahora estamos siguiendo con el vivo”, comentó.

De esta forma, el tiktoker explicó que se habría confundido pensando que se trataba del ingreso a un edificio multifamiliar. “¿Cómo vas a saber que es una casa? Ya está todo solucionado. Salió un clipsazo. Todo sea por el show”, detalló entre risas.