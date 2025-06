Perrito callejero es captado jugando 'Lingo' con niños y usuarios bromean: "El también quiere saltar"

Un perrito callejero se ha ganado el corazón de miles de personas en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que protagonizar un tierno video junto a un grupo de niños en Perú. En las imágenes, vemos cómo el can está jugando 'lingo' con unos pequeños, quienes no lo veían como un animal, sino como un amigo más del grupo.

El material audiovisual fue publicado por la usuaria "Xio y blanca" (@xio20_deyco) el pasado 22 de junio de 2025. A pesar de haberse subido recientemente, el video viral cuenta con miles de reproducciones en la plataforma, cifra que sigue en aumento. Asimismo, resaltar que el clip se ha vuelto tendencia en otros países, entre ellos México.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, las imágenes fueron grabadas en una institución educativa ubicada en Perú. En esta escuela, se organizó una una actuación con motivo de la "Fiesta de San Juan 2025", una celebración que se lleva a cabo cada año en nuestro país, especialmente en regiones de la selva como Loreto, Ucayali y San Martín.

La autora del video contó que fue testigo de una escena bastante curiosa y no dudó en sacar su celular para grabarla. Como podrás apreciar en las imágenes, varios niños del colegio estaban jugando ‘lingo’, un juego bastante popular en Perú donde los participantes deben saltar por encima de un compañero que permanece agachado.

Para sorpresa de la mujer, los niños habían invitado a jugar a un simpático perrito callejero, quien se agachó para que los pequeños pudieran saltar por encima de él. Durante todo el juego, el can no mostró molestia alguna; por el contrario, se mantuvo tranquilo y colaborativo, como si entendiera que formaba parte de la diversión.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes publicadas en TikTok conmovieron a miles de personas en redes sociales, especialmente a quienes sienten un profundo amor por los animales. Sin embargo, no todos quedaron encantados con el video viral, ya que algunos usuarios consideraron que los niños estaban incomodando al perrito en lugar de jugar con él.

"Qué lindo, se ve que también es un niño", "El también quiere saltar. Que otro niño tome su lugar", "Esto no me parece gracioso, parece que el perro está asustado", "Pueden golpear al perro por accidente, deben tener cuidado", "No exageren, si es perrito no quisiera jugar, ser hubiera ido". Estos son algunos de los comentarios realizados en el video.