Perro policía descansaba en el trabajo hasta que llegó su jefe: "Por qué no le avisaron"

Un perrito policía se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que se viralizara un gracioso video que muestra su divertida reacción cuando su "jefe" lo descubrió descansando en el trabajo. Al ver las imágenes, miles de cibernautas no pudieron contener las risas y muchos se identificaron con este simpático can.

El material audiovisual fue compartido en TikTok por la usuaria Estefania Marin (@estefaniamarin) el pasado 10 de junio de 2025. Hasta el momento, el video acumula más de 12,3 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, cuenta con más de 2,1 millones de 'likes', 397.000 compartidos y miles de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron grabadas en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La autora del video notó que el perro, que estaba acompañado de un agente de seguridad, descansaba plácidamente, así que decidió sacar su smartphone y grabarlo, sin imaginar que ocurriría algo totalmente inesperado.

Como podrás apreciar en el video, el jefe del agente de seguridad llega y encuentra al perrito descansando, una escena que le provoca mucha risa. No obstante, lo mejor estaba por venir, ya que el can, que no había notado su presencia, se da cuenta de que ha llegado y se pone de pie rápidamente en señal de respeto.

La autora del video reveló que, una vez que el jefe del perrito se retiró del lugar, el travieso 'lomito' se relajó nuevamente y volvió a echarse en el piso para descansar, lo que hizo reír tanto a las personas que presenciaron la escena como a quienes vieron el video, el cual rápidamente se volvió tendencia en varios países de Latinoamérica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Los usuarios de TikTok no tardaron en llenar la publicación con comentarios llenos de humor y cariño hacia el perrito. Muchos se sintieron identificados con su actitud relajada y otros bromearon sobre su rápida reacción al ver al jefe. El video generó un sinfín de reacciones, sobre todo de personas que tienen un can como mascota.

“Me dieron ganas de limpiar la calle”, “Ya me cansé de que Perú sea clave”, “¡Santos bacalaos, es el jefe!”, “El perrito: no, la policía”, “El perro: jefe, estaba vigilando el techo”, “No le vayan a descontar el día”, “¿Por qué no le avisaron?”, "No se puede tener a un golden retriever como vigilante”. Estos son algunos de los comentarios que dejó el video.