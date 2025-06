Hacen concurso para encontrar al doble de Pedro Pascal y joven sorprende con su parecido: "El Pedroverso"

Un evento realizado en Nueva York buscó al doble más parecido de Pedro Pascal, el actor chileno que ha conquistado Hollywood. La convocatoria reunió a decenas de participantes, todos con el característico look del protagonista de The Last of Us, y sorprendió al público con la elección del ganador.

La dinámica fue organizada por el restaurante Son of the North, como parte de una campaña creativa para celebrar la figura del actor y, al mismo tiempo, responder con humor a una antigua declaración sobre la falta de autenticidad de la comida mexicana en la ciudad, realizada por Pascal. El resultado: “el Pedroverso”

George Gountas: el nuevo “Daddy del Internet”

George Gountas, motivado por su esposa, sus hijos y una vecina, asistió al evento sin mayores expectativas. Sin embargo, su notable parecido con Pedro Pascal y su carisma sobre el escenario lo convirtieron en el favorito indiscutible. Como premio, recibió un año de consumo gratuito en el restaurante organizador y un cheque simbólico de 50 dólares.

En declaraciones a People y The Hollywood Reporter, contó que desde hace años le comentan su similitud con el actor chileno. La comparación se intensificó tras el papel de Pascal como Oberyn Martell en Game of Thrones. “Mi esposa decía que no podía ver esa escena porque sentía que me estaban aplastando la cabeza”, recordó.

La reacción de Pedro Pascal y el impacto del evento

Aunque Pascal no estuvo presente en el evento, ya que se encuentra grabando escenas de Avengers: Doomsday en Europa, sí reaccionó a la coronación de su doble a través de Instagram. El actor respondió a una imagen del ganador con un mensaje compuesto solo por emojis: “👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻👨🏻🥹❤️”, en señal de aprobación y cariño.

El evento también tuvo un trasfondo cultural. La chef Annisha García, organizadora del concurso, comentó que buscaban demostrar que su restaurante sí representa auténticamente la comida mexicana. Más allá del tono festivo, el certamen fue un éxito de convocatoria y visibilidad, y ahora George espera una cosa más: poder conocer finalmente al actor con quien tantos lo confunden.