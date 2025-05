¡Confirmado! Pedro Pascal estará en la CCXP 2025 en México para promocionar la nueva entrega de "Los 4 Fantásticos"

La Comic Con Experience México es uno de los eventos más importantes de cultura pop en América Latina. En su edición 2025, la convención reunirá a actores, creadores y fanáticos, creando un espacio de encuentro único para disfrutar de novedades del cine, cómics y series.

Dentro de las figuras más esperadas, se encuentra Pedro Pascal, conocido por sus papeles en producciones internacionales de gran éxito. El actor chileno será una de las figuras centrales del evento, que se llevará a cabo en el Centro Citibanamex, y aprovechará la ocasión para presentar detalles exclusivos sobre "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos", el nuevo proyecto cinematográfico de Marvel.

Pedro Pascal visitará México para el CCXP 2025

Hoy, a través de una historia en su cuenta de Instagram, Pedro Pascal confirmó su presencia en el CCXP 2025 como parte de la campaña de promoción de la nueva película de "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" que llegará a las salas de cine en julio de 2025.

En esta entrega, Pedro Pascal asume el papel de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, un líder cuya inteligencia y habilidades serán fundamentales para la trama. La cinta que combina elementos clásicos con una propuesta visual renovada, promete ofrecer una historia fresca y atrapante. La presencia del actor de "The last of us" en la CCXP México 2025 servirá para destacar estos aspectos y compartir avances exclusivos con los asistentes, generando expectativas altas para su estreno.

El actor usó su cuenta de Instagram para anunciar su presencia en CCXP 2025. Foto: IG | Pedro Pascal

¿Cuánto costará ver a Pedro Pascal en la CCXP México 2025?

Según el calendario de actividades de CCXP 2025, el día asignado para la presentación de la película "Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos" será el sábado 31 en el Thunder Stage de Cinemex. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y el costo dependerá de las actividades a realizar:

Boleto por día: 1.464 pesos