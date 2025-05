The Last of Us estrenó su segunda temporada en HBO el domingo 13 de abril. Foto: difusión

The Last of Us estrenó su segunda temporada en HBO el domingo 13 de abril. Foto: difusión

'The Last of Us' dio inicio a su segunda temporada en HBO el domingo 13 de abril con el episodio Future Days. Esta aclamada serie de zombis y supervivencia, adaptada del popular videojuego de PlayStation, regresó con los personajes de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), y en esta nueva temporada, se suman nuevas y destacadas incorporaciones al elenco, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores por los giros que tomará la historia.

En esta nueva temporada, destaca la incorporación de Isabela Merced al elenco. La talentosa actriz peruana se une al reparto en un papel importante, lo que ha generado gran expectación. Con su participación, Isabela sigue creciendo en la industria del entretenimiento internacional, consolidándose como una de las principales figuras y representando con orgullo a Perú en este exitoso proyecto.

Isabela Merced: la estrella de Hollywood con raíces peruanas que estudió en Huancayo

Isabela Yolanda Moner Pizarro, conocida artísticamente como Isabela Merced, es una de las jóvenes promesas de Hollywood a sus 23 años y tiene una conexión especial con el Perú, ya que su madre es peruana. Aunque nació en Estados Unidos y creció en Ohio, la cultura nacional siempre estuvo presente en su vida. En una entrevista, Isabela compartió lo orgullosa que se siente de su madre, quien emigró sola al país norteamericano a los 16 años. "Mi mami vino a los EE. UU. cuando tenía como 16 años, vino solita y eso es muy impresionante para mí", relató la actriz.

Isabela Merced cambió su apellido para hacer honor a sus raíces peruanas. Foto: difusión.

Durante su infancia, Isabela luchó con su identidad cultural. En sus primeros años escolares en Estados Unidos, se resistió a hablar español con su madre. “Le dije: ‘si tú me hablas en español, yo te contesto en inglés’”, confesó en una entrevista con el Comercio, lo que molestó a su madre. Como consecuencia, su madre decidió enviarla a estudiar en el Perú, donde Isabela vivió una experiencia transformadora en Huancayo. “Mi madre me dijo: ‘vives en los EE.UU., pero tienes que apreciar tu cultura y me mandó a estudiar al Perú’”, recordó.

Este tiempo en el Perú permitió que Isabela Merced reconectara con sus raíces. “Al principio no me gustó, me sentía como una extranjera”, comentó. Sin embargo, con el tiempo, se enamoró del país. “Comiendo comida peruana, escuchando música peruana, me enamoré. De allí, regresé al Perú cada año para pasar la Navidad y el Año Nuevo”, relató la actriz. Isabela considera el español su primera lengua, gracias al esfuerzo de su madre, y decidió adoptar su nombre artístico en honor a sus raíces y a su abuela Yolanda Merced Salazar.

Los inicios y carrera actoral de Isabela Merced

La peruana Isabela Merced junto a Bella Ramsey, protagonista de 'The Last of Us'. Foto: difusión

Isabela Merced comenzó su carrera en el teatro musical, destacando a los 10 años en Broadway con 'Evita' junto a Ricky Martin. Posteriormente, participó en la serie '100 Things to Do Before High School' de Nickelodeon. A lo largo de su carrera, ha mantenido una conexión especial con su herencia peruana, siendo parte de proyectos como el ‘live action’ de 'Dora, la exploradora', donde pudo hablar quechua, y 'Madame Web', que incorpora elementos de la selva peruana.

Isabela Merced, quien visita regularmente el Perú, ahora da vida a Dina en 'The Last of Us 2', un papel muy anticipado por los fanáticos. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, está disponible en HBO y en streaming a través de Max y DGo en América Latina desde el 13 de octubre.