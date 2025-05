'The Last of Us' promete cerrar su temporada 2 con un giro devastador: ¿qué esperar del último capítulo?

Final de la segunda temporada 'The Last of Us'. Foto: Difusión | Foto: Difusión

La segunda temporada de 'The Last of Us' se despide este domingo 25 de mayo con el estreno de su séptimo y último episodio. La serie de HBO, que ha mantenido en vilo a millones de espectadores desde su regreso, promete un cierre cargado de emociones, revelaciones y momentos que podrían marcar un antes y un después en la historia de Ellie.

Desde el episodio de estreno hasta el impactante ‘flashback’ del penúltimo capítulo, la serie ha ampliado la dimensión emocional y narrativa del universo postapocalíptico que los fans conocieron originalmente en el videojuego. Con la muerte de Joel aún fresca y varios cabos por atar, el desenlace se perfila como uno de los más comentados del año.

¿Qué se espera de este último capítulo de 'The Last of Us'?

El tráiler oficial del episodio final muestra a Ellie en una situación límite, enfrentando nuevas amenazas y reviviendo heridas profundas del pasado. Su camino, cada vez más solitario, la lleva a confrontar tanto enemigos externos como sus propios traumas. La aparición de Joel en un recuerdo del capítulo anterior sugiere que el peso de su legado será clave en este desenlace.

Detrás del episodio de 'The Last of Us' están figuras clave como Neil Druckmann, Halley Gross y Craig Mazin, responsables de adaptar el videojuego a la pantalla con fidelidad y sensibilidad. La dirección, a cargo de Nina Lopez-Corrado, promete una puesta en escena tensa, con momentos de alta carga emocional y escenas de acción que podrían definir el rumbo de una posible tercera temporada.

¿Cuándo y dónde ver el episodio final de 'The Last of Us'?

El último capítulo se estrenará el domingo 25 de mayo a través de HBO, y estará disponible en plataformas de streaming como Max y DGo de DirecTV para América Latina. Este final de temporada será emitido de forma simultánea en distintos husos horarios para que los fanáticos puedan disfrutarlo sin demoras.

Estos son los horarios confirmados:

Perú: 8:00 p. m

México (CDMX) : 7:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Con el cierre de esta intensa segunda temporada, la comunidad de seguidores de 'The Last of Us' espera un final a la altura de las emociones que la serie ha entregado hasta ahora. Todo apunta a que este último capítulo será un hito dentro de la televisión actual.