Isabela Merced, la actriz peruana en 'The Last of Us'

El talento de la actriz peruana-estadounidense Isabela Merced no estuvo en discusión: fue seleccionada para el musical Evita en Broadway con 10 años y se convirtió en una de las actrices jóvenes más buscadas en Hollywood mientras hacía música en quechua junto con Kayfex. Más de una década después de su debut en el teatro, la actriz ha protagonizado Dora, la exploradora, ha sido Julieta en Rosaline y la veremos como Hawkgirl en Superman. Ahora se suma a una de las series más premiadas, The Last of Us.

Ascendente carrera. Para The Hollywood Reporter es una “ocupada actriz con una lista impresionante de créditos por delante”. Foto: difusión

El domingo se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de la adaptación del videojuego de un mundo postapocalíptico. Desde los primeros minutos, Merced comparte escenas con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). “Yo veo a Dina como una extensión de mí misma. Si estuviera en una situación apocalíptica, trataría de aligerar un poco las cosas”, dijo Merced durante una conferencia. “Es también una especie de brújula y luz de Ellie”.

La historia se sitúa cinco años después y vemos a los personajes refugiados en el pueblo de Jackson. Dina y Ellie inician un romance. “Era crucial abordarlo con respeto y evitar clichés. El público necesita identificarse en la ficción para entender que esos amores son reales”, cita a Merced, Página 12. Hasta el momento, las reseñas son positivas.

Nacida en Estados Unidos como Isabel Moner en 2001, hace seis años la actriz cambió su apellido en homenaje a su abuela materna y a Ayacucho. “Yo no soy hija de una celebridad, soy la hija de una enfermera peruana y de un papá que es bombero. Entonces, esto es una locura”, nos decía en una entrevista por Zoom por el lanzamiento de la canción ‘Agonía’, cuyo videoclip se grabó en Perú. Desde la serie de Nickelodeon ‘100 Things To Do Before High School’ (2014), a Merced no le han faltado audiciones. Luego vendría su participación en Transformers: The Last Knight.

Sobre sus personajes con discursos feministas o a favor de las minorías, señaló: “Gracias a Barbie y películas así, hablamos de esos temas. Los estudios solo ven números; en realidad, no les importa el mensaje, quieren lo que funciona. Pero como audiencia, cuando nos gusta algo, hay que decirlo, hay que apoyarlo. Esa es la única manera de que hagamos un cambio. Si les gusta la película, hay que apoyarla. Y si hay gente que dice que la odia y no la ha visto, hay que ignorarla”, respondió en exclusiva a La República por el estreno de Madame Web.

Por cierto, la película recibió duras críticas; incluso apareció en los Razzie, pero otro lado de la crítica considera que se trató de opiniones injustas. “Un aspecto en contra de Madame Web lo encontramos en los fans tóxicos de las películas y series de superhéroes (en su mayoría hombres mayores de treinta con mentalidad de niño de once años), quienes se sienten atacados en su masculinidad al ver en la pantalla a mujeres superpoderosas, fenómeno que afectó gravemente la taquilla de The Marvels”, reseña André Didyme-Dome en Rolling Stone. Si es así, la joven estrella en ascenso tuvo razón.