Más de 100 celebridades defienden a la comunidad LGTBIQ+ en Estados Unidos: "No nos quedaremos callados"

Más de 100 figuras del cine, de la televisión y de la música han firmado una carta abierta contra una de las políticas de Donald Trump. Pedro Pascal, Ariana Grande, Dua Lipa y Daniel Radcliffe apoyaron una misiva en la que, según la prensa estadounidense, se van sumando cada día más celebridades. “Se trata de personas, no de política”, se lee en la carta en la que piden no anular el apoyo destinado a los programas de prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Como artistas, creadores y figuras públicas, nuestras plataformas implican una responsabilidad. Y hoy, esa responsabilidad es clara: debemos hablar para proteger la salud mental y la vida de los jóvenes LGBTQ+. No nos quedaremos callados”.

Variety detalla que se destinan como protección 50 millones de dólares y que este apoyo mediático llega después de que se filtrara un informe en el que se propone eliminar esta ayuda del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

La línea 988 ha proporcionado ayuda a más de 14 millones de personas, señala la organización Trevor Project. “En un momento de profunda división, dejemos que esto sea algo en lo que todos podamos estar de acuerdo: ningún joven debe quedarse sin ayuda en su momento más oscuro. Despojarles de este salvavidas deja a los jóvenes LGBTQ+ con el mensaje de que sus vidas no merecen ser salvadas. Nos negamos a aceptar ese mensaje”.

Jamie Lee Curtis y Sarah Paulson se sumaron a la iniciativa. “A todos los jóvenes LGBTQ+ que lean esto: no están solos. Te valoramos. Tienes derecho a sentirte seguro, apoyado y querido exactamente como eres. Puede que sientas que nadie te escucha, pero nosotros sí. Seguiremos apareciendo y denunciando. No dejaremos de luchar por ti”.

Jaymes Black, director de Trevor Project, agradeció el apoyo de los artistas. “Estoy profundamente agradecido a las voces influyentes en el entretenimiento que están hablando y recordando al público que la prevención del suicidio se trata de personas. El Trevor Project seguirá trabajando con cualquiera que esté comprometido con la prevención del suicidio de jóvenes LGBTQ+ y con la protección de la financiación federal que ayuda a salvar vidas de jóvenes LGBTQ+ cada día”.

No es la primera vez que artistas como Pedro Pascal cuestionan las decisiones del gobierno de Estados Unidos. En el Festival de Cine de Cannes, el actor de The Last of Us declaró sobre la situación de los inmigrantes: “Quiero que la gente esté segura y protegida, y deseo profundamente vivir en el lado correcto de la historia”. Sobre las críticas del presidente a los artistas, añadió: “Contraataquen. Y no dejen que ganen”.