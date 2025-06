Pareja se abraza al ver que parte de su casa en construcción colapsó tras sismo de 6,1: "Lo material se recupera"

La construcción de una vivienda propia es el sueño de muchas familias. Sin embargo, las ilusiones pueden verse opacadas en instantes con eventos sísmicos, como el que sucedió el último 15 de junio en pleno Día del Padre.

Una pareja construía el segundo piso de su vivienda, sin embargo, el fuerte sismo de magnitud 6,1 destruyó las paredes de ladrillo que ya se habían levantado. Según un video de TikTok @mitiochio20, un gran cúmulo de ladrillos que eran parte de la construcción de la casa estaban derrumbadas.

Paredes en construcción del segundo piso de la vivienda se derrumbó tras sismo de 6.1

Los constructores ya habían colocado varias paredes en el segundo piso de la vivienda, pero el temblor con epicentro en el Callao hizo que las paredes de varias edificaciones se rajaran o derrumbaran.

Todo parece indicar, que la pareja no podía creer lo que había pasado y que su esfuerzo había colapsado en cuestión de segundos. Lo único que hicieron fue darse un gran abrazo, ya que al menos los dos estaban con vida: "Lo material se recupera".

La pareja solo se abrazó tras ver su casa destruida durante el sismo. Foto: composición LR/ TikTok/ @mitiochio20

Usuarios en redes sociales lamentaron que el trabajo de años se derrumbara en segundos

“Quizá no tuvo columnas, por eso se derrumbó”, “Y como no llorar. A veces dejamos de comer o comprarnos algo para poder comprar una bolsa de cemento, un ladrillo y verlo así duele”, “El ladrillo pandereta no es recomendable para la construcción”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la caja de comentarios.