Familia del fallecido en sismo denunciará al dueño del muro que le cayó encima: "No tenía soporte"

Un fuerte sismo de 6,1 grados sacudió Lima y Callao el pasado domingo 15 de junio, dejando un saldo trágico en el Día del Padre. La familia de Teófilo Ventura Vega, un mototaxista de 37 años, anunció su intención de denunciar al propietario del inmueble del que cayó una pared que le costó la vida en el distrito de Independencia.

Durante el movimiento telúrico, se registraron derrumbes y caídas de estructuras en diversas zonas, generando pánico entre los ciudadanos. Ventura se encontraba en un bar clandestino cuando comenzó el temblor y, al salir para verificar su mototaxi, fue alcanzado por bloques de concreto que se desprendieron de un edificio cercano.

Familia denunciará al dueño del inmueble

La familia de la víctima ha manifestado su intención de responsabilizar al dueño del inmueble, argumentando que la estructura no contaba con la resistencia adecuada. A pesar de la tragedia, aún enfrentan dificultades para formalizar la denuncia debido a los trámites relacionados con el sepelio.

Además, expresaron su dolor y frustración ante la pérdida. La hermana de la víctima comentó que, a pesar de su deseo de presentar una denuncia, han estado ocupados con los trámites del sepelio y no cuentan con asesoría legal. "Nosotros responsabilizamos al propietario de la casa, porque si van a ver la casa no ha habido algo que lo sostenga. No tenía soporte", afirmó, enfatizando la falta de seguridad en la edificación.

Municipalidad de Lima se pronuncia tras fallecimiento en Independencia

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Lima lamentó lo sucedido en Independencia durante el sismo de 6,1 y expresó sus condolencias. Aseguraron que ya se están realizando los protocolos necesarios y que se está evaluando lo sucedido.

Canal de ayuda

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105.

