En medio del caos y la incertidumbre por el sismo de magnitud 6.1 que remeció Lima y el Callao, un evento inesperado captó la atención de los internautas en redes sociales. Una pastora evangélica, perteneciente a la Iglesia El Gran Yo Soy, ubicada en Carabayllo, en lugar de tomar medidas de seguridad frente al gran movimiento telúrico, optó por celebrar la catástrofe y animar a sus fieles a permanecer en su lugar y a “gozarse” con la experiencia.

El sismo, que afectó viviendas, centros comerciales y supermercados de Lima y Callao, provocó pánico entre los ciudadanos. Sin embargo, la pastora, en un intento por infundir ánimo y fe, exclamó repetidamente: “¡Más fuerte! No se muevan”, mientras algunos asistentes abandonaban la iglesia.

Pastora evangélica celebra el sismo de 6.1 grados

Durante el sismo, la pastora Nélida Rojas sorprendió al reaccionar con alegría y regocijó. En medio de su sermón instó a los presentes a no asustarse. “Gloria a Dios. Aleluya. Más fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. No se muevan, alaben al Gran Yo Soy. No se muevan. Esto significa que nuestro padre celestial está aquí”, proclamó con entusiasmo. Mientras algunos fieles se sintieron reconfortados por su mensaje, otros cuestionaron la sensatez de permanecer en un lugar potencialmente peligroso y optaron por salir, pese a los gritos de la líder religiosa de no moverse.

Sismo dejó un fallecido y al menos 36 heridos

El sismo de magnitud 6.1, registrado el 15 de junio de 2025, dejó un saldo trágico con un fallecido y decenas de heridos. Teófilo Ventura, un mototaxista de 37 años, perdió la vida tras el colapso de una pared en Independencia cuando se encontraba en una reunión familiar por el Día del Padre.

Además, al menos 36 personas resultaron heridas, de las cuales 11 ya han sido dadas de alta y 25 continúan recibiendo atención médica en diversos hospitales de Lima. Las autoridades han activado protocolos de emergencia y están evaluando los daños en la infraestructura de la ciudad.

¿Cómo actuar en un sismo?

Ante la posibilidad de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha emitido recomendaciones para la población. Es fundamental repasar el Plan Familiar de Emergencia y verificar el contenido de la mochila de emergencia, que debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y botiquín. Durante un sismo, se aconseja conservar la calma y ubicarse en zonas seguras dentro del inmueble, lejos de ventanas y objetos que puedan caer. Si se está en exteriores, se debe acudir a un área abierta, alejada de cables eléctricos y edificaciones.