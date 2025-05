Peruana abre la ventana y descubre que su casa fue ‘invadida’ por jugadores de Pokémon GO: buscaban un Gigamax

Un video publicado en TikTok está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que una mujer peruana descubre que su casa había sido 'invadida' por decenas de personas, quienes estaban tratando de vencer y atrapar un pokémon Gigamax, una de las últimas novedades del videojuego Pokémon GO.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Claudia Vargas (@claudiavargasvera), el pasado 25 de mayo de 2025. Aunque ha sido publicado recientemente, el video cuenta con más de 204.400 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha logrado acumular más de 7.000 'likes', 900 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

En lugar de molestarse, como muchas personas hubieran hecho, la mujer tomó la situación con bastante humor. Como podrás apreciar en las imágenes, no solo jóvenes intentaban capturar al Machamp Gigamax, también había bastantes adultos, incluso había una 'entrenadora' de la tercera edad que quería atrapar a este rara criatura.

Al ver que estaban siendo grabados, muchos de los jugadores de Pokémon GO no dudaron en saludar a la joven, sin imaginar que quedarían inmortalizados en TikTok. Ya al finalizar el video, se puede apreciar cómo, poco a poco, comienzan a abandonar el lugar, debido a que habían logrado atrapar al pokémon Gigamax.

Quizás no lo sabes, pero Niantic (los desarrolladores de Pokémon GO) realizaron un evento que permitió a los jugadores atrapar un Machamp en su versión Gigamax. Para poder capturarlo, se necesitaba la ayuda de muchas personas para atacarlo al mismo tiempo, debido a que este pokémon es extremadamente poderoso.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no tardó en volverse viral en TikTok y otras redes sociales, provocando que muchos usuarios dejen su comentario. Aunque hubo unos que se sorprendieron que Pokémon GO siguiera siendo popular, hubo otros que le recomendaron a la joven que ponga una tienda en su casa, ya que fue elegida para ser un lugar donde aparecen pokémon raros.

"Mi mamá ya estaría vendiendo desayuno", "Mi abuela ya estuviera alquilando banquitos", "¿Cómo puedo hacer para que mi casa sea una pokeparada? Necesito vender", "Señora, no nos vaya a echar agua", "Son niños de 30 años", "Yo pensé que Pokémon GO ya no existía". Estos son algunos de los comentarios del video publicado en TikTok.