Perritos se entristecen al ver que su 'hermano de cuatro patas' falleció: uno de ellos intentó desenterrarlo

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, ya que muestra la emotiva reacción que tuvieron unos perros al enterarse de la muerte de su 'hermano de cuatro patas'. El clip se volvió viral rápidamente, debido a que fue compartido por muchos usuarios, la mayoría de ellos dueños de mascotas o amantes de los animales.

Las imágenes fueron compartidas por la usuaria "Lifebythiri", quien utiliza su cuenta de TikTok para mostrar su día a día en compañía de sus adorables mascotas. El emotivo video, subido el pasado 14 de mayo de 2025, tiene más de 2.4 millones de vistas en la plataforma, así como 448.000 'likes', 41.000 compartidos y miles de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

“Nunca entendí que los perros también pueden sentir dolor, hasta hoy”, escribió la autora del video. Como puede apreciarse en las imágenes, uno de sus perros falleció debido a su avanzada edad, lo que no solo afectó a su dueña, sino también a sus otras mascotas, que observaron con tristeza el cuerpo de su 'hermano mayor'.

Aunque intuían que algo le había ocurrido a su compañero, los perritos no se acercaban a su dueña; simplemente se limitaban a verla desde lejos, mientras ella limpiaba el cuerpo de su amigo fallecido. Ambos canes, especialmente el de raza pitbull, lucían visiblemente afectados, ya que al parecer tenían un fuerte vínculo con él.

Al final del video, podemos ver una escena que rompió el corazón de miles de personas: el pitbull se dirigió al jardín, justo al lugar donde su dueña había enterrado a su 'hermano', y permaneció allí por un buen rato. Incluso intentó desenterrar el cuerpo, pero parece que comprendió lo sucedido y, con resignación, se alejó lentamente.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Luego de ver las imágenes, miles de usuarios en TikTok se conmovieron e incluso algunos no pudieron contener las lágrimas, ya que vivieron situaciones similares cuando sus propios perritos fallecieron. La mayoría recomendó que sus otras mascotas vean a su compañero antes de enterrarlo, pues así comprenden que ha partido y no lo seguirán esperando eternamente.

"Mi otra perrita vio que su hermanito partió y no pudo con la tristeza. Ahora los dos están juntos en lo alto del cielo", "Los corazones más puros son de los animalitos", "El amor de los perritos es el más real de todos", "Los perros deberían ser eternos", "Es importante que los perros vean el cadáver del ser que ya no está, si no, van a pasar todo el tiempo esperándolo". Estos son algunos de los comentarios del video.