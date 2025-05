Turista hizo un enorme hoyo en la playa por diversión: pasó 3 horas atrapado y tuvo que ser rescatado

Muchas personas que van a la playa tienen la costumbre de cavar agujeros en la arena con el objetivo de enterrarse; sin embargo, un joven llevó esta práctica al extremo. En TikTok se acaba de viralizar un video que muestra el rescate de un hombre que hizo un enorme hoyo, sin imaginar que quedaría atrapado durante varias horas.

El material audiovisual fue compartido el 20 de mayo de 2025 por la cuenta de El Español (@elespanolcom). Hasta el momento, el video viral suma más de 1.4 millones de reproducciones en la plataforma, cifra que continúa en aumento. Asimismo, cuenta con más de 34.000 me gusta, 1.569 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, este incidente ocurrió en la playa de Copacabana, ubicada en Río de Janeiro. El protagonista del video es un joven británico que había llegado a Brasil como turista, en compañía de sus amigos. En lugar de divertirse metiéndose al mar, el muchacho prefirió cavar un profundo hoyo en la arena, sin imaginar lo que pasaría.

El joven comenzó a cavar hasta que, después de un tiempo, ya no pudo salir por sí mismo. Al verse atrapado, empezó a pedir auxilio. Algunos bañistas que estaban cerca intentaron ayudarlo, pero se detuvieron al notar que la arena podía venirse abajo y sepultarlo por completo. Por ese motivo, el muchacho estuvo atrapado durante casi tres horas.

Lo que muchos temían finalmente ocurrió: la arena se vino abajo. Afortunadamente, el joven no fue sepultado totalmente, sino que quedó con la parte superior del cuerpo fuera. Para evitar que se deshidratara, varios bañistas le ofrecieron bebidas, entre ellas una cerveza. Tras varias horas de tensión, finalmente lograron rescatarlo antes de que subiera la marea.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Aunque no hubo ninguna víctima que lamentar, eso no impidió que los usuarios dejen comentarios criticando a quienes cavan hoyos profundos en la playa, ya que consideran que son muy peligrosos. Otros tomaron el asunto con humor, aunque reconocieron que el joven tuvo suerte de no haber muerto, ya sea sepultado por la arena o ahogado si la marea subía.

“Eso no es nada, en España se fue la luz”, “Aplausos a quienes lo rescataron”, “El chico es agradecido, un error lo puede tener cualquiera”, “Una cosa es cavar un hoyo y otra, una tumba”, “Podía morir al caerle toda la arena encima”, “La cerveza fue clave en ese rescate”. Estos son algunos de los comentarios publicados en el video.