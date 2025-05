El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, empezó su periodo de marcha blanca. El objetivo es permitir que un grupo limitado de aerolíneas internacionales operen para probar la infraestructura y corregir posibles inconvenientes antes de su inauguración oficial. Sin embargo, la llegada de un peruano después de 40 años fuera del país reveló una importante falla en el servicio.

El hombre, que según dijo, vivió más de cuatro décadas en África, regresó a su tierra natal con la ilusión de reencontrarse con su familia, pero su experiencia en el nuevo terminal aéreo fue todo menos agradable. Según informó el medio Exitosa, el visitante se vio sumido en la confusión al no encontrar personal para orientarlo. Aunque había sido informado sobre la inauguración del nuevo aeropuerto, al llegar pensó que aún se encontraba en el terminal viejo.

Falta de información al llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez

Al llegar al aeropuerto, el hombre, quien había hecho escala en Madrid antes de aterrizar en Lima, intentó ubicar la puerta número 4, pero no la halló. Desconcertado, preguntó a los pocos transeúntes, quienes le indicaron que debía tomar un taxi para salir de la instalación.

Lo más preocupante para él fue la ausencia de personal que pudiera ofrecerle información sobre cómo llegar a la salida o sobre cómo tomar el transporte público desde el aeropuerto.

“Me sentí perdido”, dijo el peruano ante fallo en comunicación en aeropuerto

“Pensé que había llegado al terminal antiguo porque no encontré ninguna señalización clara. Al no ver personal, me sentí perdido. Nadie me indicaba a dónde ir. No sabía ni en qué parte del aeropuerto me encontraba", compartió el peruano, visiblemente frustrado.

Su experiencia se volvió aún más caótica por la falta de asistencia y la confusión generalizada sobre el funcionamiento del nuevo terminal. A pesar de las expectativas de una infraestructura moderna, este hecho resalta las áreas que aún necesitan mejorar en cuanto a accesibilidad e información al usuario.

El nuevo aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrirá sus puertas al público el próximo 1 de enero, según el MTC. Foto: LAP

El 1 de junio se inaugurará nuevo aeropuerto en el Callao

Con la inauguración definitiva del aeropuerto Jorge Chávez a la vuelta de la esquina, las autoridades deberán priorizar la implementación de un sistema más efectivo de información para evitar que otros pasajeros vivan una experiencia similar.

El nuevo terminal aéreo comenzará a operar oficialmente el 1 de junio, luego de un periodo de prueba que inició el último 15 de mayo.