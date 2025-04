Perrito se queda profundamente dormido en puente y peatones lo rodean con cuidado para no despertarlo

Es imposible negar que los perros son los 'reyes del internet'. Actualmente, los videos que protagonizan, ya sea mostrando ternura, travesuras o momentos emotivos, suelen volverse virales en cuestión de horas. Si ingresas a plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, notarás que estos clips han conquistado los corazones de millones de personas.

Recientemente, en TikTok se publicó un tierno video que tiene como protagonista a un perrito callejero que, vencido por el cansancio, se quedó dormido en el lugar menos pensado: la base de un puente peatonal. Lejos de retirarlo para despejar el camino, las personas se conmovieron con la escena y optaron por rodearlo con mucho cuidado.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes compartidas por el usuario @prefabricados_andrew, este perrito de color blanco decidió echarse una siesta en un momento de agotamiento. No obstante, en lugar de buscar un sitio tranquilo o poco transitado, eligió descansar justo en una zona por la que circulan numerosos peatones: la base de un puente peatonal.

El material audiovisual, grabado en Lima (Perú), se volvió tendencia en países como México, España, Colombia, Chile, entre otros, no solo por la adorable forma en que dormía el perrito (con la cabeza apoyada sobre un escalón), sino también por la reacción de los transeúntes que, en ese momento, intentaban subir el puente peatonal. ¿Qué fue lo que hicieron?

En lugar de levantarlo para que se vaya a otro lugar, los peatones se mostraron comprensivos y, demostrando un profundo amor por los animales, optaron por rodear cuidadosamente al perrito para poder subir la escalera. De esta forma, le permitieron seguir descansando tranquilamente, un gesto que fue ampliamente aplaudido por muchos cibernautas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video de un perrito dormido al pie de un puente ha cautivado a miles de personas en redes sociales, quienes no pudieron evitar comentar sobre la empatía de los transeúntes que lo rodearon cuidadosamente para no interrumpir su descanso. La mayoría de ellos no dudó en felicitar a esas personas por ese pequeño acto de bondad.

"¡Qué adorable! Mostrando tanta empatía por el perrito", "Es hermoso ver cómo la gente se preocupa por los demás, incluso por los más pequeños", "Me encantó cómo todos rodearon al perrito sin hacer ruido", "A veces, la bondad de las personas es todo lo que necesitamos para creer en lo bueno del mundo". Estos fueron algunos de los comentarios en el video.