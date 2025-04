Perrito callejero es captado robando un trozo de carne del mercado: "El único ladrón al que perdono"

Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral en las redes sociales, debido a que muestra el preciso momento en que un perrito callejero se roba un trozo de carne del mercado. El accionar de este can provocó diferentes reacciones, algunos usuarios se conmovieron, mientras que otros criticaron a las personas que abandonan a sus mascotas.

El material audiovisual, publicado por el usuario "Cristian.oax", se volvió tendencia en varios países como México, Perú, España, entre otros. Hasta la fecha, el video viral ha superado el millón de reproducciones en la plataforma y ha recibido más de 129,000 "likes" de los usuarios, quienes también han dejado una gran cantidad de comentarios.

¿Qué podemos ver en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, publicadas en TikTok el 10 de enero de 2025, un perro callejero (de color blanco con manchas negras) se acerca a un negocio de venta de carnes. Al principio, el can se limita a quedarse quieto frente al establecimiento, pero su actitud cambia cuando nota que el vendedor se ausenta por un momento.

De forma inesperada, el perrito se pone de pie sobre sus dos patas traseras e intenta alcanzar un trozo de carne que estaba colgando. Aunque al principio no lo consigue, luego de un segundo intento consigue apoderarse del preciado alimento, el cual comienza a devorar en cuestión de segundos, antes de que el dueño de la tienda lo vea.

Un detalle curioso es que, después de haberse robado el trozo de carne, dos personas pasan por el costado del perrito. Sin embargo, en lugar de reportar el robo al vendedor de la tienda, deciden ignorarlo con una sonrisa en el rostro, mostrando su empatía hacia el animalito callejero que, posiblemente, no comía desde hace mucho tiempo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Tras la viralización del video, miles de personas comenzaron a dejar su comentario. Algunos se conmovieron con el accionar del perrito, quien solo roba por hambre. Otros, por el contrario, lamentaron que no avisaran al dueño de la tienda, ya que estaba perdiendo dinero. Finalmente, también hubo usuarios que criticaron a aquellos que abandonan animales.

"Aquí nadie vio nada", "El único ladrón al que perdono", "Qué bueno que el que graba no hizo nada", "Yo no vi nada, ¿y ustedes?", "¿Por qué el que graba no tapa la cámara?", "¿No le hará daño sin su coquita bien fría?", "El perro: A lo que vine fue a esto". Estos son algunos de los comentarios que realizaron los usuarios de TikTok en este video.