Pasajera de bus hace reír a reportero en vivo con inesperada respuesta tras acercarle el micrófono: "Parece otra cosa"

La ciudad de Lima vivió momentos tensos tras una masiva protesta de transportistas que exigieron mayor seguridad ante los asesinatos cometidos por extorsionadores. Sin embargo, en medio de la movilización surgió un momento gracioso que no tardó en apoderarse de TikTok y otras redes sociales.

Una pasajera de un bus que se dirigía al centro de la capital fue entrevistada por un reportero en pleno trayecto. Nadie imaginó que la mujer protagonizaría una de las escenas más divertidas del día gracias a una respuesta inesperada frente a las cámaras.

Video de pasajera en TikTok arranca sonrisas en plena protesta

Durante la transmisión en vivo, el periodista preguntó a la señora si trabajaba en algún rubro del transporte público. Ella, sin titubear, respondió que era ama de casa y no pertenecía al gremio. Lo curioso ocurrió cuando el hombre de prensa le acercó el micrófono y la mujer, en tono jocoso, soltó: “No lo metas muy adentro que parece otra cosa”.

La reacción del reportero no se hizo esperar. Apenas escuchó la frase, esbozó una sonrisa que no pasó desapercibida para los espectadores. La grabación se viralizó rápidamente en @solterocodiciado de TikTok, donde miles de usuarios no dejaron de comentar el ingenio y espontaneidad de la entrevistada.

Clip viral genera ola de comentarios en redes sociales de Perú

Frases como “Por qué, en medio de tanto problema, los peruanos siempre reímos”, “En el Perú nunca te aburres” y “La señora es una maestra de la vieja escuela” inundaron las publicaciones. Algunos usuarios también resaltaron que el audio tenía potencial para ser usado en memes y videos graciosos.

La mujer sorprendió con su inusual respuesta durante el paro de transportistas en Lima. Foto: composición LR/ TikTok/ @solterocodiciado

La singular intervención de la pasajera no solo alegró la jornada de protesta, sino que también demostró una vez más el buen humor que caracteriza a los peruanos, incluso en los momentos más críticos.

Redes sociales en Perú convierten en viral la ocurrencia de pasajera

El peculiar episodio reafirmó que, en el país, la creatividad y las risas siempre encuentran su espacio, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El clip continúa sumando visualizaciones y reacciones en TikTok.