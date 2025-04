Tim Chen es un estudiante de 21 años de ingeniería de la Universidad de Columbia Británica que ha tomado una decisión poco convencional para asistir a sus clases presenciales: volar dos veces por semana entre Calgary y Vancouver. Esta opción le permite evitar los altos costos de alquiler en la ciudad costera de Canadá, donde los precios inmobiliarios son elevados.

La idea de Chen de viajar en avión para asistir a sus clases nació tras ver un anuncio de Flair Airlines, una aerolínea de bajo costo que ofrece vuelos económicos entre ambas ciudades canadienses. Al principio, dudó de la oferta, creyendo que era demasiado buena para ser real, pero después de analizarla cuidadosamente, concluyó que era una opción viable.

¿Cuánto gasta Tim Chen al volar en avión 2 veces a la semana para llevar clases presenciales?

Según detalló CTV News, Chen gasta aproximadamente 150 dólares canadienses (alrededor de US$107) por cada vuelo, lo que equivale a unos 1.200 dólares mensuales. Esta cantidad representa la mitad de lo que tendría que pagar por un apartamento de una habitación en Vancouver, donde el alquiler ronda los 2.100 dólares.

"No tenía nada que perder (refiriéndose a las ofertas de vuelo). Estaba desesperado por encontrar un lugar donde vivir que no me costara un ojo de la cara”, comentó el joven estudiante.

Tim Chen asiste a la universidad dos veces por semana, por lo que gasta al mes cerca de 1.200 dólares en pasajes de avión. Foto: composición LR/YouTube/CTVNews

¿Cómo se adaptó Tim Chen a su nuevo estilo de vida?

Cada día, la rutina de Tim Chen comienza a las 4 de la mañana. En los días que tiene clases presenciales en la Universidad de Columbia Británica, se despierta temprano para tomar un vuelo a las 6 a.m. Una vez en el aire, Chen aprovecha el tiempo del trayecto para descansar y recargar energías, lo que le permite estar listo para las exigencias académicas del día.

A su llegada a Vancouver, aproximadamente a las 8 de la mañana, se dirige rápidamente al campus, donde sus actividades académicas comienzan puntualmente. Al terminar el día, regresa a Calgary en un vuelo nocturno, llegando a casa cerca de la 00:30, listó para descansar y comenzar todo de nuevo al día siguiente.

A pesar de lo agotador que podría parecer este estilo de vida, Chen ha logrado adaptarse sorprendentemente bien. Según contó, ha aprendido a aprovechar los vuelos para dormir, lo que le permite mantenerse fresco y enfocado en sus estudios. Además, esta rutina le ha permitido evitar las molestias del tráfico o el transporte público en Vancouver, lo que le da más tiempo para estudiar.