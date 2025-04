Taxista peruano sorprende al colocar emotivo cartel en su unidad: “No me hagas daño, me esperan en casa”

En una acción que tocó los corazones de miles de personas, un taxista de Perú decidió colocar un emotivo cartel en su unidad con el fin de generar un ambiente de confianza y comodidad para sus pasajeros. El conductor, identificado como Juan Chicón, destacó en su mensaje que su taxi es la única fuente de ingresos para él y su familia. La imagen del cartel, captada por un pasajero, fue rápidamente difundida en redes sociales, particularmente en Facebook, donde generó cientos de reacciones.

Taxista peruano conmueve con emotivo cartel en su unidad

El cartel comienza con un saludo cordial: "Hola, que tengas un excelente día", y enseguida hace un llamado a la confianza. En sus palabras, el conductor le asegura al pasajero que su unidad cuenta con toda la documentación legal requerida por las autoridades competentes. También ofrece una serie de servicios para que el pasajero se sienta cómodo durante el trayecto. Además, ofrece cargar el celular del pasajero si la batería está baja, y pone a disposición una conexión Wi-Fi gratuita en caso de que no cuente con datos móviles.

Cartel en unidad generó diversas reacciones en redes sociales. Foto: composición LR/ Facebook

El mensaje continúa con una solicitud bastante específica: "Por favor, no seas malito/a y págame con sencillo y si no tienes también lo puedes hacer por Yape o Plin, sería genial." Sin embargo, el punto más conmovedor del cartel es cuando el conductor, de manera sincera, se dirige a los posibles ladrones: "Si tu intención es robarme, por favor considéralo, esta es mi única herramienta de trabajo y si aún decides hacerlo, no me hagas daño, atrás mío hay una familia, ellos me esperan en casa."

¿Qué dijo el conductor sobre cartel viral en Facebook?

La viralización del cartel en las redes sociales no solo atrajo la atención de los usuarios, sino que también abrió un espacio para que el propio conductor aclarara su intención detrás del mensaje. "Señores muy buenas tardes, soy el chófer y dueño de ese letrero, ante mano agradezco sus buenos comentarios hacia mi persona y los yapes que me están enviando", comenzó su explicación.

El taxista también aprovechó la oportunidad para aclarar malentendidos que surgieron en los comentarios. "Quería precisar que el mensaje donde indico que si me roban, pero no me matan lo hice justamente porque no sé quién pueda subir a mi vehículo y con qué intenciones", explicó. Asimismo, defendió el tono amistoso y la solicitud de propinas del cartel, aclarando que lo hacía para reflejar el servicio de calidad que intenta brindar.