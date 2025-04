A los 53 años, Regina emprendió el viaje más importante de su vida.

Adoptada por una pareja sueca cuando apenas era una bebé, creció lejos de sus raíces peruanas, sin conocer jamás a sus padres biológicos ni a los hermanos que dejó atrás en el barrio de Nocheto, en el distrito de Santa Anita. Sin dominar el español, pero guiada por el amor a su historia, decidió dejar Suecia y regresar al Perú con la esperanza de reencontrarse con su verdadera familia.

Gracias a una traductora y al apoyo de David Nostas, el Buscapersonas, Regina pudo ponerse en contacto con sus hermanos biológicos, pues su madre había fallecido hacía varios años. Asimismo, expresó su deseo de confirmar el lazo familiar mediante una prueba de ADN.

El emotivo reencuentro de Regina con su familia biológica en el Perú

Tras confirmar mediante una prueba de ADN que había encontrado a sus verdaderos hermanos, Regina no pudo contener las lágrimas al recorrer el barrio de Nocheto, Santa Anita. La visión de la realidad económica de su familia la llevó a entender por qué su madre había tomado la difícil decisión de darla en adopción.

Al llegar a la casa, Regina fue recibida con abrazos y sonrisas que intentaban contener la emoción del momento. Sus hermanos, visiblemente felices, la guiaron a través de la vivienda, mostrándole cada rincón lleno de historia y amor. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Regina descubrió una gigantografía con el rostro de su madre, colocada como un homenaje permanente dentro del hogar. Aquella imagen reforzó en ella la conexión que, a pesar de los años y la distancia, nunca se rompió.

Con lágrimas corriendo por sus mejillas, la mujer sueca expresó su sentir ante sus familiares. "Entiendo la pobreza que me hubiese tocado vivir, pero estoy contenta de reencontrarme con ustedes. Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante. Estoy contenta de haber dado este paso (buscar a su familia), pero mis sentimientos están débiles ahora (…) Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos", compartió.

¿Quién fue David Nostas?

David Nostas, conocido popularmente como "El Buscapersonas", fue un investigador peruano especializado en la búsqueda de personas desaparecidas o separadas de sus familias. A través de su canal de YouTube y redes sociales, Nostas ganó notoriedad ayudando a miles de personas a reencontrarse con sus seres queridos, muchos de ellos separados por adopciones, abandonos o conflictos familiares.

Durante más de 15 años, David Nostas trabajó de manera independiente, utilizando métodos de investigación tradicionales y tecnológicos para rastrear a personas tanto en Perú como en el extranjero. Su dedicación a reunir familias lo convirtió en una figura de gran impacto social y emocional, especialmente entre comunidades migrantes y familias de escasos recursos que no podían acceder a servicios oficiales de búsqueda.

Lamentablemente, David Nostas falleció en 2022, dejando un legado imborrable en el corazón de quienes lograron abrazar nuevamente a sus seres queridos gracias a su labor.