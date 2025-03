Peruana en Cuba se asombra con la inusual tradición de comer torta con ensalada: "En el mismo plato"

Una joven peruana se llevó una experiencia completamente inesperada al visitar Cuba, cuando descubrió una tradición local que la dejó sorprendida. En el Perú, la torta de cumpleaños es un dulce festín que se disfruta por sí sola, pero en Cuba, la situación es diferente.

Torta con ensalada de fideos

Durante una celebración, la joven se asombró al ver cómo la torta de cumpleaños se acompañaba de una inusual ensalada fría. Este singular plato llamó tanto su atención que decidió compartirlo en un video en TikTok, donde relató la experiencia con asombro y curiosidad.

En el video, la joven muestra a sus seguidores un tazón con una ensalada fría de fideos, mezclada con mayonesa, piña y jamón, y revela lo que la dejó impresionada: "Eso lo comen con la torta", dice, mientras señala la mezcla en el tazón y la torta de cumpleaños que aparece en la mesa. Con incredulidad, describe cómo los cubanos degustan este extraño combo, lo que generó una ola de comentarios entre los internautas.

En el clip, se puede ver a una cubana disfrutando de una tajada de torta de chocolate con una porción de ensalada, lo que deja aún más sorprendida a la joven peruana.

Cubanos responden: "Había escasez"

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar a este video, sorprendidos por la costumbre de los cubanos, pero algunos de ellos decidieron explicar el motivo detrás de esta tradición. Un usuario cubano comentó: "Soy cubano y lo que pasa es que nos servían en el mismo plato porque había escasez". La explicación hacía referencia a los tiempos en que las cantidades eran limitadas, por lo que todo se servía junto, a veces en un solo recipiente. Este hecho aclaró, en parte, la costumbre, aunque el video seguía causando curiosidad por lo inusual del platillo.

Otro comentario cubano aclaró aún más la tradición: "Soy cubana y les aclaro que no se come junto. Simplemente en los cumpleaños nos servían todo en un mismo plato porque hay escasez. Pero obvio se come algo primero y luego otro. No todo de una vez". Así, la costumbre no era necesariamente una combinación intencional, sino una solución práctica ante la falta de recursos.

La joven peruana, al comprender el contexto, se mostró más comprensiva pero igualmente sorprendida por la originalidad de la tradición. Algunos usuarios, ya acostumbrados a esta tradición, no dudaron en destacar lo peculiar y delicioso que puede resultar: "No es que lo comamos así, es que en Cuba servían en una cajita de cumpleaños todo junto, era muy pequeño y todo se terminaba embarrando de merengue y ya estábamos adaptados", comentó un cubano, añadiendo un toque de humor a la explicación. La conversación terminó con algunos elogios a la mezcla, como “Una delicia”, lo que sugiere que, a pesar de la sorpresa inicial, la combinación de torta con ensalada tiene sus adeptos.