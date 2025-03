Anfitrión de fiesta costumbrista reclama a invitados por no querer asumir evento del próximo año: "Se hacen suplicar"

En la localidad de Acari, Puno, un alferado de una fiesta costumbrista vivió un momento de tensión y molestia durante la celebración, al darse cuenta de que varios de los invitados no querían asumir la organización del evento para el próximo año, 2026. Las fiestas costumbristas en esta región suelen ser organizadas por un alferado, quien se encarga de todos los gastos, desde músicos hasta comida.

Este tipo de tradiciones genera una gran responsabilidad, pero el alferado no pudo ocultar su frustración al ver que algunos de los participantes no querían comprometerse a continuar con la tradición, lo que provocó un ambiente tenso en medio de la festividad.

Alferado reclama a invitados

El incidente fue grabado y rápidamente se viralizó en Facebook y TikTok. En el clip, el alferado, visiblemente molesto, se dirige al público desde el estrado. Con un tono serio, comenta que varios de los invitados, quienes llegaron vestidos con trajes folclóricos y disfrutaron de la fiesta, se negaron a asumir la organización para el 2026.

"Yo el año pasado he recibido la organización, ahora se hacen suplicar. La fiesta se perderá, ¿no?, ¿qué puedo hacer?", exclamó frente a todos.

Su mensaje reflejaba la frustración por no recibir el compromiso esperado de la comunidad para mantener viva esta tradición. En medio de su discurso, otro participante del evento interrumpió al alferado y comenzó a criticar a los invitados que no querían comprometerse. "Mejor no vengan, vayan a sus casas", comentó de forma tajante, mientras se desahogaba con algunos insultos.

La situación se tornó incómoda, ya que el ambiente festivo se mezclaba con la incomodidad generada por las palabras del alferado y las críticas del otro miembro de la comunidad. La tensión creció, dejando claro que la situación había afectado profundamente al organizador de la fiesta.

Debate en redes

Las reacciones en las redes sociales fueron divididas. Algunos usuarios argumentaron que "a nadie se le puede obligar, es voluntad propia", destacando la importancia de la participación comunitaria en eventos tan representativos. Otros, sin embargo, señalaron que algunas celebraciones en ciertas zonas del Perú han cambiado sus fines drásticamente.

Por otro lado, otros cibernautas comentaron que, si los participantes conocen las condiciones y responsabilidades previas, deberían evaluar si realmente desean ser parte de un evento tan demandante. "Si saben que asumen responsabilidades, mejor no deben ir", comentó un usuario en tono reflexivo.