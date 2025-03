Estudiantes de la UNFV acampan afuera de universidad para matricularse y les dicen: “2025 y no les llega la tecnología”

Los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), comenzaron a acampar afuera de la institución con el fin de asegurar su matrícula para el ciclo académico 2025. Esta situación, que generó sorpresa y malestar, a la vez evidenció las dificultades tecnológicas que los alumnos enfrentan para completar el proceso de inscripción de manera digital.

Mediante un video compartido en la cuenta de TikTok @natalysk8 se mostró el preciso instante en que los jóvenes se encontraban en los exteriores de la casa universitaria con carpas, bancas, frazadas y todo lo indispensable para alojarse y ser los primeros en lograr un cupo de matrícula.

Usuarios en TikTok comentaron las carencias de la UNFV

Como era de esperarse, la situación generó una ola de comentarios sobre las carencias que tienen los alumnos de la Villarreal y sobre todo que en pleno 2025 aún tengan que madrugar para obtener una vacante y poder llevar a cabo sus estudios universitarios.

“Efe por los de Contabilidad”, señaló un usuario en la popular red social. “Ni nosotros en San Marcos. Están muy atrasados tecnológicamente los de Villarreal”, “Visita sus instalaciones y agradecerás estar en San Marcos”, “2025 y no les llega la tecnología”, “2025 y no les llega la tecnología”, “Tantos años y la matrícula sigue siendo presencial”, escribieron otros usuarios en la publicación.

No obstante, otros cibernautas se mostraron incrédulos y señalaron que el sistema de matrícula sí es virtual.

“Yo estaba en la Villarreal y no era así. ¿Qué pasó?”, “Soy de la central de la UNFV y no es así”, “Menos mal soy de ingeniería y no tengo que hacer esa cola”, “Hace años la matrícula es virtual”.