Tiktoker argentino comparó a jugadores de Alianza Lima con el Real Madrid y desata polémica: "Quevedo antes que Vinícius"

En los últimos días, un video viral en TikTok causó alboroto en las redes sociales. Ricchifut, un tiktoker argentino conocido por sus contenidos futbolísticos, generó una ola de reacciones tras comparar a los jugadores de Alianza Lima con los del Real Madrid. La controversia no se hizo esperar, sobre todo por la afirmación de que Kevin Quevedo debería ser considerado "mil veces antes que Vinícius Júnior", una declaración que dejó a los internautas discutiendo sobre las comparaciones futbolísticas.

Con más de 37.000 likes, el video se convirtió rápidamente en uno de los contenidos más comentados. Aunque muchos vieron las comparaciones como un intento de humor, otros se mostraron indignados por lo que consideraron una falta de conocimiento sobre fútbol profesional.

Tiktoker argentino comparó a jugadores de Alianza Lima con el Real Madrid

Ricchifut, conocido por su estilo directo y provocador, no dudó en lanzar comparaciones entre algunos de los jugadores más destacados de Alianza Lima y los del Real Madrid. En su video, comenzó con una de las posiciones más críticas del fútbol: los porteros. En esta ocasión, Ricchifut dio su preferencia por Guillermo Viscarra de Alianza Lima sobre el arquero belga Thibaut Courtois del Real Madrid, destacando el papel de Viscarra en los penales clave contra Boca Juniors.

El tiktoker continuó con su análisis posicionando a Miguel Trauco de Alianza Lima por encima de Ferland Mendy del Real Madrid, sugiriendo que el lateral peruano es más completo en su estilo de juego. En la defensa central, hizo una comparación entre Antonio Rüdiger y Renzo Garcés, decidiendo que ambos jugadores eran muy similares en sus características defensivas. A la hora de hablar de Carlos Zambrano, Ricchifut no dudó en darle la ventaja sobre Raúl Asencio del Rosario, quien juega en el Real Madrid.

Al abordar las comparaciones en la zona ofensiva, Ricchifut no pasó por alto a los atacantes. En su video, expresó que la velocidad de Eryc Castillo de Alianza Lima le otorgaba ventaja frente al Rodrygo del Real Madrid. Cuando llegó el turno de hablar sobre los grandes nombres de la delantera, el tiktoker no escatimó en elogios para Hernán Barcos, quien recibió su preferencia frente a Kylian Mbappé. Finalmente, la polémica se desató cuando Ricchifut aseguró que Kevin Quevedo era superior a Vinícius Júnior en su estilo de juego, un comentario que muchos consideraron excesivo y fuera de lugar.

Reacciones divididas en redes sociales

Las reacciones en redes sociales fueron tan diversas como esperadas. El video rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, generando miles de comentarios y compartidos. Algunos usuarios aplaudieron la valentía de Ricchifut al hacer comparaciones tan audaces, especialmente considerando que muchos aficionados del fútbol no siempre reconocen a Alianza Lima como un club comparable con el Real Madrid, uno de los equipos más grandes del mundo.

Por otro lado, las críticas no tardaron en llegar. Algunos internautas cuestionaron el conocimiento futbolístico de Ricchifut, sugiriendo que las comparaciones estaban basadas más en la provocación que en un análisis serio. "¿Es broma, verdad?", comentaban varios usuarios, mientras otros se burlaban del contenido, considerando que no tenía sentido compararlos en términos reales. "Comparación injusta, es obvio que Alianza Lima es superior", afirmaban algunos defensores del fútbol peruano, quienes vieron la declaración como una manera de resaltar el talento de los jugadores blanquiazules. Además, algunas personas no pudieron evitar notar que las comparaciones también parecían tener un toque de 'humor negro', un estilo que se ha vuelto común en muchas publicaciones de contenido viral en TikTok.