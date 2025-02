Joven peruana visita supermercado en España y compara los precios: "En Perú es más caro"

La comparación de precios entre distintos países siempre genera curiosidad, especialmente entre los migrantes que buscan nuevas oportunidades en el extranjero. Al respecto, una joven peruana que se encuentra en España compartió su sorpresa al notar que varios productos de supermercado tienen costos menores que en su país de origen.

El video, publicado en TikTok por la usuaria @kiariifernandezs, rápidamente se viralizó, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. En la grabación, la joven muestra su recorrido por un supermercado español mientras hace cálculos mentales y compara los precios con los de Perú. Su reacción generó un intenso debate en redes sobre el costo de vida en ambos países.

Peruana revela su experiencia en supermercado de España

Durante su visita a un supermercado en España, la joven se detuvo en la sección de productos de aseo personal y notó una diferencia significativa en los precios. En particular, se sorprendió al ver un frasco de champú Pantene con un costo de 2,94 euros, lo que equivale a aproximadamente 11,75 soles. Este descubrimiento la llevó a expresar su asombro, ya que, según su experiencia, el mismo producto en Perú tiene un precio más alto.

Su reacción refleja una situación común entre los migrantes que, al llegar a otro país, comienzan a comparar los costos de bienes y servicios con los de su nación de origen. El fenómeno no es exclusivo de los peruanos en España. Muchos latinoamericanos que se trasladan a Europa o a Estados Unidos realizan estas comparaciones al visitar supermercados y tiendas minoristas, descubriendo que algunos productos esenciales pueden ser más accesibles en sus nuevos destinos.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video no tardó en generar miles de comentarios en TikTok, donde usuarios de distintos países compartieron sus propias experiencias sobre la comparación de precios. Mientras algunos coincidieron con la joven peruana, otros señalaron que el costo de vida en España es más alto en otros aspectos, como el alquiler y los servicios básicos.

Algunas de las reacciones más destacadas incluyeron comentarios como: "No es bueno estar calculando cuando te mudas a otro país, lo digo por experiencia", "Soy de México y cuando viví en Lima me impactó lo caro que eran los artículos de cuidado personal y maquillaje", "En Perú está a 15 soles, la diferencia no es tan grande", "España tiene productos más baratos, pero en otros aspectos es más caro, como en frutas y verduras".