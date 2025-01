La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las instituciones más reconocidas del Perú en el ámbito académico, especialmente en el campo de la ingeniería. Sin embargo, un ingeniero egresado de esta prestigiosa universidad reveló en una entrevista que se arrepiente de haber elegido esta casa de estudios debido al sacrificio que, según él, implica tanto ingresar como completar una carrera en la UNI. Sus declaraciones generaron un intenso debate sobre las ventajas y desventajas de este exigente sistema educativo.

Alejandro, ingeniero en Telecomunicaciones, compartió su experiencia a través del canal de YouTube Enrro240. Durante la entrevista, expresó que aunque la UNI le brindó oportunidades en el mercado laboral, considera que el proceso para estudiar allí es excesivamente arduo.

Cientos postulan a la UNI con la esperanza de una vacante. Foto: difusión

¿Por qué se arrepiente de haber estudiado en la UNI?

El joven egresado destacó que la preparación necesaria para ingresar a la UNI requiere meses o incluso años de dedicación, y una vez dentro, el nivel de exigencia se incrementa considerablemente. Según Alejandro, esta combinación de factores hace que el camino hacia la obtención del título sea innecesariamente desgastante. "No tienes que sufrir para tener un futuro como ingeniero", afirmó.

El ingeniero también señaló que, pese al prestigio que otorga la UNI, este no siempre garantiza una ventaja competitiva en el ámbito laboral. Explicó que la formación académica en la institución se enfoca en enseñar fórmulas y métodos que no tienen una aplicación directa en el mercado actual. Según él, "los cursos que se enseñan son bastante básicos" y no preparan a los estudiantes para los retos tecnológicos y prácticos que enfrentan los ingenieros hoy en día.

Alejandro incluso cuestionó las decisiones de los propios docentes de la universidad, quienes, según su experiencia, prefieren enviar a sus hijos a universidades privadas. "¿Qué profesor tiene a su hijo en la UNI? Todos los hijos de los profesores están en universidades particulares porque saben lo que implica estudiar aquí", afirmó, sugiriendo que esta tendencia responde a un deseo de evitar los altos niveles de estrés y sacrificio asociados con la UNI.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar en la UNI, según egresado?

A pesar de sus críticas, Alejandro reconoció algunos aspectos positivos de estudiar en la UNI. Resaltó que la exigencia de algunos docentes le permitió adquirir una base sólida en conocimientos teóricos. Sin embargo, también señaló que esta ventaja depende mucho de los profesores asignados. Según él, "los mejores profesores son los que exigen y enseñan a la vez. Con ellos aprendes realmente, pero hay otros que solo exigen sin enseñar nada, y esos son los peores".

Entre las principales desventajas que destacó, mencionó el enfoque excesivo en cálculos y fórmulas que no tienen aplicación práctica en el Perú. Además, criticó que los egresados de la UNI suelen ser tímidos y carecen de habilidades sociales necesarias para desenvolverse en el ámbito profesional. "Nadie quiere a un chico tímido encerrado que haga cálculos. Ahora las empresas buscan ingenieros con habilidades blandas, que sepan comunicarse y trabajar en equipo", explicó.

Finalmente, el ingeniero sugirió que los esfuerzos de la UNI deberían estar orientados hacia un modelo de enseñanza más actualizado y adaptado a las necesidades del mercado laboral actual. Según Alejandro, esto ayudaría a formar profesionales más completos, capaces de enfrentar los retos de la ingeniería moderna en el Perú y el extranjero.

¿Qué carreras tiene la UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuenta con más de 20 carreras profesionales. Algunos de ellos son: