En octubre de 2023, la vecina de San Juan de Lurigancho (SJL) se convirtió en la nueva millonaria del país. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando extravió su boleto ganador. La madre de familia, cuya identidad se mantiene en reserva, compartió su experiencia en el canal oficial de YouTube de La Tinka, donde relató cómo descubrió que era la afortunada ganadora.

“Un día en casa, sin saber que el pozo había reventado, tomé mi celular, ingresé a tinkanet.pe y cotejé mi boleto. Me llevé la sorpresa de mi vida cuando el aplicativo me mostró un premio de más de 16 millones de soles”, indicó la ganadora, quien al día siguiente enfrentó la angustia de no encontrar su boleto.

Antes de disfrutar su premio, la vecina de SJL pasó por difíciles momentos. Foto: La Tinka

El momento de la angustia

La mujer relató que, tras guardar cuidadosamente su boleto en un cuadernito, al buscarlo al día siguiente, no pudo encontrarlo. “No me lo podía creer. Buscamos por todos los rincones de la casa y no aparecía el boleto. Pensé que mi suerte se había ido”, expresó con desánimo. Después de momentos de desesperación, la madre de familia finalmente halló su boleto. “Hasta que busqué hoja por hoja en mi cuadernito y allí estaba. De verdad que me volvió el alma al cuerpo gracias a este premio. Mis hijos tendrán una mejor vida, podrán estudiar lo que quieran y yo estaré orgullosa de verlos triunfar”, concluyó.

¿Cómo se juega La Tinka?

El proceso para jugar La Tinka es sencillo. Primero, se debe comprar un boleto y luego seleccionar seis números dentro de un rango del 1 al 48. Los jugadores pueden elegir manualmente los números o utilizar la opción de Jugada Automática. Si aciertan los seis números sorteados, ganan el pozo millonario, que puede superar los 10 millones de soles.

Premios por aciertos en La Tinka

Para aquellos que logran de tres a cinco aciertos, los premios oscilan entre cinco y 50.000 soles. Si solo se aciertan dos números, se recibe una jugada adicional gratuita o una oportunidad de dos por uno. Los resultados de los sorteos se comparten en la página principal del juego, lo que facilita el acceso a todos los participantes.

Impuestos sobre los premios de La Tinka

Los ganadores del premio mayor de La Tinka deben abonar impuestos sobre el monto total del premio. La tasa de descuento aplicable generalmente es del 10%. Por ejemplo, si un individuo gana un millón de soles, se le descontarían 100.000 soles, lo que resulta en un premio neto de 900.000 soles.

Según el artículo 29 del reglamento de La Tinka, “todos los premios estarán sujetos a los impuestos y retenciones de ley a cargo de los ganadores”. Este reglamento también se aplica a las loterías diarias con premios de S/100.000 y S/100, mientras que los premios de S/5 y la Jugada Gratis se pagan de forma neta.