El influencer venezolano, mejor conocido como Oswarditox, ha capturado la atención de miles de seguidores con su carisma, sentido del humor y contenido positivo. Su historia comienza en medio de la ola migratoria venezolana, cuando decidió dejar su país natal en busca de mejores oportunidades. Llegó a Perú con apenas US$100 en el bolsillo y enfrentó los desafíos propios de adaptarse a un nuevo entorno, lejos de su familia y con recursos limitados.

En un contexto donde miles de venezolanos buscan mejores oportunidades en el extranjero, su travesía destaca por el enfoque en la aventura y el crecimiento personal. A pesar de las dificultades iniciales, su esfuerzo y dedicación han llevado a construir una vida próspera en Perú.

Los inicios de Oswarditox en Perú

Oswarditox dejó Venezuela en 2010, en busca de nuevas experiencias en el exterior. A diferencia de otros migrantes, su objetivo no era escapar de la crisis, sino vivir aventuras. Tras ser aceptado en una empresa en Piura, llegó con solo 100 dólares en su bolsillo. “No me pagaban, solo me daban alojamiento y comida”, recordó. A pesar de la falta de ingresos, encontró en sus compañeros peruanos una nueva familia.

Desafíos y oportunidades en Lima

La llegada a Lima no estaba en sus planes, pero el fenómeno El Niño lo obligó a buscar nuevas oportunidades. Con contactos previos, logró un empleo en un canal de televisión. A pesar de la xenofobia que algunos venezolanos enfrentan, Oswarditox nunca experimentó discriminación. “Siempre he creído que uno es tratado como trata a los demás”, afirmó.

El camino hacia el éxito como influencer

Convertirse en influencer no era parte de sus planes iniciales. Comenzó a grabar sus recorridos y a compartir videos con amigos. “Pensé en subirlos a YouTube para que todos pudieran verlos”, comentó. Su primer video, sobre la 'Suiza Piurana', marcó el inicio de su carrera en redes sociales. Desde entonces, mantiene una rutina de publicación semanal y acumula más de 84.000 seguidores en su canal 'Oswarditox y Papá Pituco'.

Logros y proyecciones futuras

Gracias a su dedicación, Oswarditox ha podido comprar un departamento en Santa Catalina, La Victoria, donde vive con su familia. “Fortalecer mi marca personal me permitirá vender cualquier cosa, ya que la gente confía en mí”, expresó. Su éxito no solo se mide en ingresos, sino también en la conexión que ha creado con su audiencia.

El impacto de los influencers en Perú

Los ingresos de un influencer en Perú varían según la cantidad de seguidores. Aquellos con entre 1.000 y 10.000 seguidores pueden ganar entre 10 y 100 dólares, mientras que los que superan el millón pueden alcanzar hasta 50.000 dólares por publicación. La monetización en plataformas como TikTok también requiere cumplir ciertos requisitos, como tener al menos 10.000 seguidores.