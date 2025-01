Venezolano elogia las calles en Perú: “No tienen que envidiarle a nadie, parece Europa"

El Perú continúa dejando una impresión inolvidable en los extranjeros que llegan al país, y esta vez, un joven venezolano utilizó su cuenta de TikTok para destacar la infraestructura y belleza de las calles limeñas. En su publicación, que rápidamente se viralizó, el migrante afirmó que el paisaje urbano de Lima no tiene nada que envidiarle a países europeos como Italia o España.

El contenido resonó tanto con peruanos como venezolanos, quienes no tardaron en expresar su gratitud y orgullo por el mensaje positivo. La publicación se suma a una larga lista de videos virales en redes sociales donde inmigrantes valoran diversos aspectos del Perú, desde su gastronomía hasta su cultura y paisajes.

Clip es viral. Foto: TikTok

Venezolano comparte su opinión sobre las calles de Perú

A través de la cuenta oficial de TikTok @piyinvalencia, el joven extranjero narró su experiencia en Perú, desmintiendo comentarios negativos que, según él, suele escuchar sobre el país. “Muchas personas me dicen que Perú no es bonito, pero yo les digo fuerte y claro: ‘Perú no tiene nada que envidiarle a ningún otro país’”, expresó.

En su video, grabado en las calles de Lima, el venezolano comparó la infraestructura peruana con la de localidades europeas como Málaga, Italia y Francia. Incluso aseguró que, con la vestimenta que llevaba y el paisaje de fondo, cualquiera podría pensar que estaba en España.

“Qué viva el Perú, no tiene que envidiarle nada a nadie”, concluyó en su grabación. El video, cargado de elogios hacia el país, fue publicado en la plataforma de TikTok y rápidamente atrajo miles de visualizaciones y comentarios, convirtiéndose en tendencia entre las publicaciones relacionadas con opiniones de extranjeros en redes sociales.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

La publicación de TikTok no pasó desapercibida, generando cientos de interacciones de usuarios tanto peruanos como venezolanos. Muchos peruanos agradecieron al joven por valorar la belleza de su país, mientras que los compatriotas del creador de contenido respaldaron su postura, destacando la hospitalidad y riqueza cultural del Perú.

Entre los comentarios más destacados se encuentran frases como: “Soy venezolana, pero con mucho orgullo llevo a Perú en mi corazón”, “Por supuesto que Perú no debe envidiarle a nadie, es un país hermoso”, “Gracias por querer tanto a mi país”. Además, varios usuarios peruanos mencionaron lugares emblemáticos que reflejan la riqueza arquitectónica del país, como la avenida Javier Prado, una de las calles más transitadas y destacadas de Lima. Esta vía no solo conecta distritos importantes, sino que también es un símbolo de la modernidad y desarrollo urbano de la ciudad.