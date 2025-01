Valentino habla sobre las marcas que usan su imagen sin su permiso y sorprende: “Para qué cobrarles”

El tiktoker peruano Valentino Palacios, conocido por sus divertidos videos en redes sociales, sorprendió al anunciar que no cobrará a las marcas o emprendimientos que utilicen su imagen sin permiso. Su declaración, realizada durante una transmisión en vivo, generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores y pequeños negocios. Este anuncio contrasta con el caso de la tiktoker Maryorit Córdova, Soy Maryorit, quien hace un año estuvo en el centro de una polémica legal tras demandar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por el uso indebido de su imagen en un video promocional.

Valentino habla sobre las marcas que usan su imagen

Durante el en vivo, Valentino se refirió a un video viral en el que imita de manera divertida el popular paso de “La Boa” de Kiara Lozano, integrante de la agrupación de cumbia Corazón Serrano.

Clip es viral. Foto: TikTok

Según comentó, muchos emprendimientos están utilizando este clip para promocionar sus productos o servicios. En lugar de molestarse, el creador de contenido expresó su entusiasmo: “He estado viendo que están usando esa imagen mía para sus negocios, restaurantes y todo lo demás. A mí me encanta que hagan eso, me encanta. Si ustedes quieren usarlo, utilícenlo. Ustedes me están dando visibilidad. Para qué cobrarles. Yo no voy a cobrar nada. Yo no los voy a demandar”, afirmó.

Valentino destacó que, lejos de verlo como algo negativo, este tipo de situaciones lo ayudan a tener más alcance en redes sociales y a que su contenido sea aún más reconocido.

Este gesto fue aplaudido por sus seguidores, quienes resaltaron su humildad y su apoyo a los pequeños negocios. Su viralización con este clip permitió que emprendimientos, principalmente locales de comida, utilicen su imagen para atraer la atención de potenciales clientes.

¿Qué sucedió con Soy Maryorit ?

El caso de Maryorit Córdova marcó un precedente en cuanto al uso de contenido de creadores en Perú. En febrero de 2024, la tiktoker denunció al Ministerio de Energía y Minas por utilizar un clip suyo sin autorización en un video que promocionaba precios de gasolina. Sin embargo, tras reuniones entre ambas partes, se llegó a un acuerdo amistoso.

El Minem reconoció el uso indebido de la imagen de Maryorit y ofreció las disculpas del caso. Además, se comprometió a valorar el trabajo creativo de los influencers en futuras colaboraciones.