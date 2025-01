Taxista peruano devolvió celular a pasajera, pero mujer terminó reclamándole: clip generó debate

Un taxista peruano, que utiliza la plataforma de transporte InDrive, vivió una experiencia inesperada cuando encontró un celular olvidado por una pasajera en su vehículo. Mostrando un acto de honestidad, el conductor decidió devolver el equipo. Sin embargo, la devolución del teléfono terminó generando una gran polémica tras ser compartida en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre la reacción de la dueña del móvil y la actitud del taxista.

Mujer reclamó a taxista que le devolvió su celular

El incidente fue relatado por el propio conductor en TikTok, donde explicó que la pasajera se olvidó el celular en su unidad. Al no contar con otro medio para contactarlo, la mujer utilizó el aplicativo Yape para enviarle 0,10 céntimos, junto con un mensaje indicando su número de teléfono. El taxista la llamó y acordaron un punto de encuentro para la entrega del dispositivo.

Clip es viral. Foto: TikTok

Sin embargo, al momento de la devolución, la mujer lo sorprendió al reclamarle, acusándolo de apagar el celular y de dificultar su localización. "El celular estaba apagado, amigo", le dijo la pasajera, a lo que el taxista respondió: "Yo no me he dado cuenta, ¿cómo voy a entrar a su celular si no tengo su clave?".

Pese a los reclamos, la entrega se llevó a cabo, y la mujer aparentemente entregó una recompensa de S/30 al conductor.

El video del taxista mostrando su experiencia se viralizó rápidamente, generando comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron la actitud del conductor, otros cuestionaron la reacción de la pasajera, quien parecía más preocupada por buscar culpables que por agradecer el gesto del taxista. Además, el caso desató un debate sobre la frecuencia con la que las buenas acciones suelen ser malinterpretadas.

Algunos usuarios incluso señalaron que situaciones similares les han ocurrido, donde intentaron devolver objetos extraviados y terminaron siendo acusados de robo o mala intención.

Usuarios vivieron experiencias similares

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron la actitud de la mujer, argumentando que su comportamiento desalentaba actos de honestidad. Comentarios como: “Con esa actitud de la señora, no dan ganas de devolver nada” o “Hacer el bien no siempre es bien recibido, pero uno lo hace por su conciencia”, reflejaron la indignación de los internautas.

Otros usuarios compartieron experiencias similares, como un caso donde alguien devolvió un celular extraviado y fue acusado de robo, o personas que llevaron documentos a la comisaría y terminaron enfrentando denuncias injustas. Pese a las críticas hacia la pasajera, también hubo comentarios resaltando el valor de devolver lo que no nos pertenece. "Se devuelve y punto. No lo haces por los demás, sino por ti mismo", escribió un usuario, subrayando la importancia de actuar con integridad sin esperar recompensas.