José Coyla, un joven estudiante peruano, sorprendió a muchos con su decisión de estudiar dos carreras simultáneamente en universidades públicas de prestigio: Física en la UNI y Filosofía en la UNMSM. Su historia se viralizó, destacando su disciplina y compromiso.

¿Quién es José Coyla y qué lo motiva a estudiar dos carreras simultáneamente?

José Coyla, hijo de un policía retirado y una madre emprendedora, es un joven peruano que decidió desafiar los límites del sistema universitario al cursar dos carreras simultáneamente en dos de las universidades más prestigiosas del país. Actualmente, estudia Física en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En una entrevista para el canal de YouTube Ciencia y Futuro, dirigido por el físico nuclear y exministro del Ambiente Modesto Montoya, José compartió las razones detrás de su decisión.

Alumno también mostró su interés por las letras. Foto: YouTube/Modesto Montoya

“Me apasiona llegar a la raíz de las cosas y comprender los principios fundamentales de todo. Física me da eso, pero también siempre he sentido interés por el pensamiento crítico, por entender el porqué de todo, y ahí entra la Filosofía”, explicó.

Desde niño, José se sintió atraído tanto por las matemáticas como por las ciencias sociales, lo que finalmente lo llevó a elegir estas dos disciplinas aparentemente opuestas, pero complementarias en su búsqueda de conocimiento.

A pesar de las diferencias entre ambas carreras, asegura que su motivación proviene de un profundo deseo de aprender y dedicarse a la investigación científica en el futuro.

Las dificultades y logros de cursar Física y Filosofía a la vez

Ingresar a dos universidades públicas tan competitivas como la UNI y la UNMSM no fue fácil, pero José logró hacerlo "a la primera", demostrando su talento académico. Sin embargo, reconoció que el cambio de la escuela al entorno universitario fue un desafío.

“El primer ciclo fue un shock para mí. Pasar de un colegio como Alfonso Ugarte a la exigencia de estas universidades fue difícil, pero con el tiempo me adapté”, confesó durante la entrevista.

La Decana de América cuenta en la actualidad con 72 escuelas profesionales agrupadas en 20 facultades. Foto: UNMSM

Uno de los mayores retos de José ha sido organizar su tiempo entre las clases y las evaluaciones de ambas carreras. Mientras que Física requiere horas dedicadas a las matemáticas y los experimentos, Filosofía exige un análisis profundo de textos y debates. Sin embargo, su disciplina y pasión por ambas áreas le han permitido mantener un equilibrio. En cuanto a los recursos, también señaló las dificultades económicas que enfrentan algunos de sus compañeros en las universidades públicas. “Muchos estudiantes tienen problemas para mantenerse. Creo que es importante recuperar los programas de apoyo al estudiantado, pero que estén bien planificados y orientados al futuro”, reflexionó.