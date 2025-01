Peruana se bajó de auto para encarar a pasajero que tiró basura en la Costa Verde: “¡Aprende!”

"No boten basura a cualquier lado", resaltó la artífice del video. Foto: composición LR/ TikTok

La indignación por el comportamiento irresponsable de algunos ciudadanos llevó a una mujer peruana a tomar una decisión radical que rápidamente se viralizó en TikTok. Mientras transitaba por la Costa Verde, la conductora de un vehículo presenció cómo un pasajero de otra unidad arrojó una botella de plástico a la vía pública. Sin pensarlo dos veces, la copiloto de la conductora decidió bajarse del auto en medio del tráfico para encarar al responsable, un gesto que generó opiniones divididas en redes sociales.

Mujer encaró a pasajero que tiró basura en la vía pública

El video, que suma miles de reproducciones en TikTok, muestra a la conductora grabando el momento exacto en el que su acompañante, una señora, sale del vehículo sin importar los riesgos del tráfico.

En las imágenes se observa que la mujer levanta la botella de plástico que el pasajero había tirado y camina con determinación hacia la unidad de donde salió la basura. Una vez allí, le devuelve el objeto al vehículo y, con un tono firme, le dice: “Agarras tu basura y lo botas, a la basura. ¡Aprende!”. Acto seguido, la mujer regresa a su auto, dejando en evidencia su enojo ante este acto de contaminación.

La descripción del video en TikTok refleja la indignación de la conductora y su acompañante: “Cuando tiran basura a la pista frente a ti y no puedes quedarte callada. ¡Indignante! No boten basura a cualquier lado”. En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de comentarios y fue compartida ampliamente, lo que demuestra que, aunque la acción de la señora fue arriesgada, tocó un tema sensible para muchos peruanos: el respeto por el medio ambiente.

Usuarios comparten reacciones divididas

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, dividiéndose entre quienes aplaudieron la valentía de la mujer y quienes criticaron la forma en que decidió actuar. Comentarios como “El Perú va a cambiar cuando existan más personas como esta señora” y “Con más personas como la señora llegamos a ser potencia regional” destacaron el apoyo al gesto de la copiloto.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron que su accionar pudo haber terminado en un accidente: “Ese llamado de atención pudo terminar mal” o “Solo diré ten cuidado con las personas que no conoces y también como bajas del carro porque las motos pasan por los costados”.

Otros usuarios aprovecharon para reflexionar sobre el impacto de tirar basura en la calle y la falta de valores en algunos ciudadanos. “Eso de botar basura a la calle solo lo hace la gente sin educación y sin valores, a mí me da remordimiento tirar la basura a la calle, simplemente no puedo, siempre lo guardo en mi bolsillo”, comentó un usuario.