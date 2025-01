Una joven de Juliaca cumplió uno de sus mayores sueños de infancia al viajar a Nueva York para comprar su vestido de novia en la famosa boutique Kleinfeld, reconocida por ser el escenario del popular programa Say Yes to the Dress. La peruana compartió su experiencia en TikTok y el clip no tardó en viralizarse.

Visitó la famosa boutique Kleinfeld

La peruana explicó que siempre soñó con lucir un vestido de esta prestigiosa tienda y vivir la experiencia de una compra exclusiva. "Fue una linda experiencia. El sueño de todas las chicas es tener su vestido de Kleinfeld. Desde niña tuve el sueño de lucir un vestido de Kleinfeld y vivir mi experiencia", compartió emocionada.

Joven no solo cumplió su sueño de infancia, sino que también adaptó su experiencia internacional a las tradiciones de Juliaca. Foto: @ladyluzmq/ TikTok

La joven destacó que, para acceder a este servicio, es necesario pagar 100 dólares por una cita de una hora, donde solo se pueden probar un máximo de cuatro vestidos seleccionados por un personal shopper.

Durante su visita, la novia quedó maravillada con los detalles de cada vestido. "Amaba cada detalle del vestido, como la tela, el corte, la cola, todo", aseguró. De esta forma, le dijo que sí a la prenda más importante para su matrimonio, acción característica que se realiza en las tiendas de Kleinfeld.

Tras su visita a Nueva York, regresó a Juliaca para celebrar un matrimonio de ensueño al estilo de las bodas altiplánicas, conocidas por ser lujosas y ricas en tradiciones.

Matrimonio en Juliaca. Foto: @bengiprisma/ TikTok

La ceremonia se realizó durante dos días: el primero dedicado a la boda en sí, y el segundo para el 'challachi', una costumbre que incluye la apertura de regalos, ofrendas a la Pachamama por parte de los padrinos, y una gran fiesta amenizada por diversas agrupaciones musicales.

¿Por qué es famosa la boutique Kleinfeld?

La boutique Kleinfeld es mundialmente famosa por ser un lugar exclusivo para novias que buscan vestidos únicos y personalizados. Fundada en 1941, esta tienda construyó su reputación gracias a su amplia colección de vestidos diseñados por marcas de alta costura y diseñadores reconocidos internacionalmente. Además, su protagonismo en el programa 'Say Yes to the Dress' consolidó su imagen como un lugar de ensueño para novias de todo el mundo.

En el programa, se muestra cómo las clientas trabajan junto a personal shoppers especializados que las ayudan a encontrar el vestido perfecto, convirtiendo la experiencia en algo inolvidable. Otro factor que hace famosa a Kleinfeld es su enfoque en la exclusividad y el servicio personalizado.

A diferencia de otras tiendas, Kleinfeld se asegura de que cada cita sea única, ofreciendo asesoría a medida para garantizar que cada novia encuentre el vestido ideal según su estilo, presupuesto y personalidad. Este trato exclusivo es parte del atractivo que lleva a mujeres de todos los rincones del mundo a visitar su boutique en Nueva York, incluso pagando una tarifa inicial para agendar una cita y vivir la experiencia completa.