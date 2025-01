Una ciudadana chilena quedó impactada al enterarse de que el pisco peruano es etiquetado como “destilado de uva” en los supermercados de su país. Su asombro se hizo evidente tras investigar personalmente la información que había recibido de sus seguidores en redes sociales.

La usuaria de YouTube, conocida como ‘arquitectafran’ decidió comprobar la veracidad de los rumores que circulaban sobre el nombre que recibe el famoso licor peruano en Chile. Al visitar un supermercado, se encontró con la sorprendente realidad que confirmaba lo que había escuchado.

“Siempre he tenido la duda de lo que me dicen, de que el pisco peruano en Chile no se vende como pisco, yo pienso que no es así”, expresó antes de realizar su investigación. Su curiosidad la llevó a descubrir que las botellas de pisco peruano estaban etiquetadas de manera diferente.

El descubrimiento en el supermercado

Durante su visita a la plaza comercial, la youtuber se topó con las conocidas botellas de pisco chileno, pero al buscar los piscos peruanos, se sorprendió al ver que estaban etiquetados como “destilado de uva”. “¡Guau! Mira, acá hay uno que es Tabernero, peruano, y dice destilado de uva. ¡Guau! Parece que es real esto”, manifestó asombrada.

La chilena también encontró otras marcas de pisco peruano, como Barsol y Quebranta, todas con la misma etiqueta. Este hallazgo dejó en evidencia la confusión que existe en torno a la denominación del pisco en el país vecino, lo que la llevó a reflexionar sobre la identidad del producto.

Diferencias entre el pisco peruano y chileno

La Comisión Nacional del Pisco de Perú define al pisco como un destilado que se obtiene exclusivamente a partir de la fermentación del mosto fresco de uvas pisqueras —variedades como Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina—, siguiendo métodos que aseguran una alta calidad, según explica la Enciclopedia Británica.

En cuanto a su composición, el pisco contiene principalmente agua (52% a 62%) y etanol (30% a 48%), caracterizándose por ser una bebida de alta graduación alcohólica.

La metodología de producción y definición de pisco es consistente entre los países productores, pero varía significativamente en sus métodos de almacenamiento, lo que resulta en características distintivas para cada variedad. En Perú, el pisco se almacena en recipientes neutros como el vidrio o el acero inoxidable y se destila una sola vez sin dilución adicional, resultando en un destilado claro, detalla la enciclopedia.

Por otro lado, el pisco chileno tradicionalmente se almacena y envejece en barriles de madera, similar al coñac francés, lo que le otorga un sabor más seco y amaderado, destaca Britannica.