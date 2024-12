Un youtuber peruano, conocido por su interés en explorar la cocina latinoamericana, visitó La Paz, Bolivia, para degustar platos típicos del país vecino. Lo que parecía ser una visita común terminó generando controversia en redes sociales, donde el creador de contenido comparó la experiencia con los sabores de Chile, dejando opiniones divididas. Durante su recorrido, el visitante destacó tanto las diferencias como los puntos en común entre las cocinas de estos países vecinos.

En su visita al 'Gran Hotel París', el peruano encontró una carta que combinaba platos tradicionales bolivianos y adaptaciones de clásicos peruanos. Sin embargo, no todos los sabores lograron convencerlo. Aunque elogió la creatividad de la cocina boliviana, señaló que algunos platos, como la papa a la huancaína, no lograron igualar la intensidad característica de su país natal.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el youtuber probó una salsa de mango, un acompañamiento que inicialmente confundió con mayonesa. Al probarla, destacó su frescura y originalidad, señalando que era “super rica”. Este acompañamiento fresco y original fue uno de los elementos que más le agradaron durante su visita

Sin embargo, la verdadera controversia llegó cuando decidió pedir una versión de la papa a la huancaína. Aunque destacó que el plato era sabroso, explicó que no tenía la intensidad que caracteriza a este emblemático plato de la gastronomía peruana. “Si la papa a la huancaína no pica, no es papa a la huancaína, pasa lo mismo con el ceviche”, afirmó, enfatizando la importancia del picante en la cocina peruana. Además, agregó que el sabor le recordó a las versiones suaves de la cocina chilena. “Esta muy rico, pero me siento en Chile”, agregó, reforzando su punto de comparación.

A pesar de sus críticas, el youtuber resaltó que Bolivia cuenta con una gastronomía prometedora. Enfatizó que el país cuenta con sabores únicos, pero que su cocina aún necesita mayor promoción para destacar a nivel internacional, como lo ha logrado la peruana. "Bolivia tiene muy buena gastronomía, lo que pasa es que no es muy conocida", concluyó.

