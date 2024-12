Youtubers comparan el sabor del tradicional caldo de gallina de Perú y Ecuador: “Es incomible”

La gastronomía peruana es un tema de gran orgullo nacional, reconocida a nivel mundial por su exquisito sabor y su extraordinaria diversidad, lo que la ha llevado a recibir innumerables premios internacionales. Sin embargo, estos logros también han alimentado disputas entre países sobre el origen de ciertos platillos emblemáticos. Aunque algunos platos son patrimonio compartido de toda una región, el debate persiste. En este contexto, tres youtubers de diferentes nacionalidades decidieron enfrentar una tradición culinaria: comparar el caldo de gallina de Perú y Ecuador.

Los integrantes del canal de YouTube 'Así es Perú', provenientes de España, Venezuela y Perú, realizaron una degustación de este plato típico de ambas naciones. Sus reacciones fueron inmediatas: mientras uno de los caldos sorprendió por su sabor, el otro no logró conquistar el paladar de los creadores de contenido.

El caldo de gallina se originaría a inicios de la era republicana. Foto: Google

¿Cuál fue la reacción de los youtubers?

Al probar el primer caldo de gallina, correspondiente a Ecuador, las opiniones fueron mixtas pero en su mayoría negativas. El YouTuber venezolano comentó: "El pollo sin sal, la sopa parece agua saborizada. Yo sé que hay mucha gente que le pone arroz a la sopa, pero ni le complementa ni le ayuda". Por su parte, el peruano señaló: "Tiene un poco de todo: papa, alberjita y gallina. A mí no me ha sorprendido, no es una sopa que digas 'nunca he probado algo tan rico', pero está aceptable. Para mí, los elementos que tiene combinan muy bien. Parece una sopa que te puedes encontrar en la sierra". Sin embargo, el español fue más contundente: "Aunque me la he tenido que tomar, porque a mí no me gusta tirar la comida, está incomible".

En contraste, al probar el caldo peruano, las reacciones fueron notablemente más positivas. Frases como "El colorcito cambia y todo", "Sabroso", y "Qué rico" evidenciaron el entusiasmo de los creadores de contenido. Incluso, uno de ellos expresó: "Yo nada más voy a decir que está bueno", mientras que otro destacó: "Yo sí que siento aquí un caldo de gallina". Aunque hubo algunas críticas puntuales, como el comentario sobre el pollo que decía: "El pollo horrendo igual que el anterior", la mayoría coincidió en que el caldo peruano dejó una mejor impresión en comparación con el ecuatoriano.

¿Qué ingredientes lleva el caldo de gallina peruano?

El caldo de gallina peruano destaca por su combinación única de ingredientes que reflejan la fusión de culturas en la gastronomía del país. Entre sus componentes principales se encuentran la gallina criolla, que aporta un sabor intenso y las proteínas necesarias para revitalizar el cuerpo, además de fideos spaghetti, especias, kion, papas, huevos cocidos y cebolla china. Este mix de sabores, que incluye influencias chinas e italianas, resulta en un plato reconfortante que enamora cualquier paladar.

¿Cómo se prepara el caldo de gallina ecuatoriano?

El caldo de gallina en Ecuador es un plato tradicional que destaca por su sabor y sencillez. Sus ingredientes principales incluyen gallina criolla, arroz, papas, zanahoria, cebolla blanca o larga, hierbas frescas como culantro y perejil, además de ajo y especias como comino, pimienta y sal para realzar su sabor. En algunas versiones, se le añade huevo cocido como complemento. Este plato, popular en diferentes regiones del país, es conocido por ser revitalizante y suele disfrutarse en el desayuno o el almuerzo, consolidándose como una muestra representativa de la gastronomía ecuatoriana.

¿Cuál es la historia del caldo de gallina?

El caldo de gallina tiene una larga trayectoria histórica que se remonta a los inicios de la época republicana. Relatos como los recogidos en Lo de siempre (1877), parte de Verbosas y Gerundios de Ricardo Palma, mencionan este plato como un símbolo de abundancia y bienestar. En uno de sus versos se lee:

"Habrá tal abundancia en aldea y ciudad, plaza y esquina, que, como lo anhelaba un rey de Francia, todos tomarán caldo de gallina."

Este tipo de menciones literarias refuerza la importancia del caldo de gallina como parte del legado cultural de los países andinos, y su evolución hasta convertirse en un plato emblemático en la actualidad.