La creadora de contenido canadiense Véronique Angers sorprendió a sus seguidores con un video donde realiza un ranking del mejor panetón de S/10 en Lima. Acompañada de su esposo peruano, visitó cinco reconocidos supermercados para comparar esta tradicional delicia navideña. Consciente de la exigencia gastronómica de los peruanos, Angers admitió que esta tarea no sería sencilla, ya que el panetón es un producto infaltable en las mesas peruanas durante la Navidad, una costumbre que también se ha expandido por otros países de Sudamérica.

Inicialmente, Véronique no entendía la fascinación de los peruanos por este dulce de origen italiano. Sin embargo, decidió darle una segunda oportunidad: "Yo no era fan del panetón, porque lo probé una vez cuando llegué aquí y pensé: ¿qué le encuentra la gente? Pero hay que darle otra oportunidad. Es un gusto que se puede desarrollar, como el turrón, que al principio no me gustaba y ahora soy fan", explicó en su video.

Ella reside en Perú por trabajo. Foto: Canal de Véronique Angers

¿Cómo se llevó a cabo la comparación?

Para el experimento, la pareja adquirió panetones en Vivanda, Wong, Metro, Mass y Tottus, notando diferencias significativas en los precios. El más económico fue el de Mass (S/9.50), mientras que el de Wong (S/13.50) superó el presupuesto establecido. Para garantizar una cata imparcial, su esposo preparó cinco platos con trozos de cada panetón sin revelar las marcas, permitiendo que Véronique probara y evaluara cada uno sin influencias.

Durante la degustación, la youtuber expresó comentarios como:

Primer plato: "La mezcla está buena. No está tan mal, pero creo que no me gustan los frutos."

"Yo pensé que todos iban a saber igual, pero no. Tiene un toquecito especial. Me gusta más la masa."

"Este no sabe a nada, parece masa con nada."

¿Cómo fue el resultado final del ranking?

Tras la cata, Véronique confirmó lo que muchos peruanos ya sospechaban: el panetón de Tottus es el mejor en esta categoría. Así quedó su ranking final:

Tottus Mass (el más económico) Vivanda (Bells) Wong (el más caro) Metro

La experiencia no solo reafirmó la popularidad del panetón de Tottus, sino que permitió a Véronique redescubrir esta tradición peruana desde una nueva perspectiva. Su video se ha convertido en un espacio de conversación para peruanos y extranjeros sobre la importancia del panetón en las festividades navideñas.