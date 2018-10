Facebook: critican a influencer peruana por comentario negativo sobre provincianos [VIDEO]

A través de las redes sociales, las personas pueden ganar fama o ser destruidos en cuestión de segundos. Es por ello que, uno de los cibernautas, compartió en Facebook un reciente video, donde la conocida influencer Paloma Derteano, se expresó negativamente sobre los provincianos, algo que le costó millones de críticas.

El día de ayer, una conocida cuenta de Twitter, "Blankitos out of context", publicó la historia de Instagram que subió Paloma Derteano, la cual fue muy cuestionada, por lo que terminó rebotando en las demás redes sociales, donde le dieron con 'palo'.

"Es la primera vez que me quedo casi una semana completa en Ica, ¿verdad mi amor?, ya soy toda una provinciana y estoy muy orgullosa de eso", fueron las palabras exactas que usó Paloma Derteano en su Instagram Story, lo cual no tardó en encender la polémica en todas las redes sociales.

Como se sabe, esta cuenta de Twitter, "Blankitos out of context", parodia a todas las personas que se creen 'superiores' por el color de su piel o, en todo caso, los que piensan que son discriminados por la misma razón. La publicación no tardó en volverse viral pues, más de uno se sintió ofendido con lo dicho por la influencer.

"Y son estas personas las que tienen gerencias en las empresas peruanas. No sorprende porque hay tanto sindicato", "Imagínate cuando se entere que Lima también es una provincia de Perú", "uta 'weona', soy provinciana alucina", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.

A continuación, podrás ver el video original y sacar tus propias conclusiones.

Estos son algunos de los comentarios que recibió Paloma Derteano.